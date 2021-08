Los futuros de soja se cotizaban hoy con leves pérdidas que profundizan la baja de ayer, “debido a un comienzo de jornada con cierre de posiciones, previo a la publicación del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos”, informó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La oleaginosa cedía US$ 1,4, se vendía a US$ 515,1 por tonelada para agosto y mantenía un valor 75% más elevado que el de hace casi 15 meses.

El aceite de soja se cotizaba a US$ 1.400,5 la tonelada, mientras la harina se ubicaba en US$ 390,2, con lo cual ambos productos mantenían el retroceso de la víspera.

Los futuros de maíz también se negociaban a la baja, producto de ventas técnicas de cara a la publicación del informe mensual del USDA, aunque “los analistas aguardan ajustes a la baja en la producción de Brasil, lo que podría limitar las pérdidas”, evaluó la BCR.

El cereal descendía US$ 0,4 hasta US$ 218,6 la tonelada para septiembre, precio 83,6% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Por su parte, los contratos de trigo cotizaban en terreno positivo, revirtiendo en parte las pérdidas del lunes, debido a ciertas preocupaciones respecto de los rendimientos del cereal en los principales países exportadores.

El repunte es de US$ 1 hasta US$ 268,1 la tonelada, también para septiembre, nivel 58% más alto que el de once meses atrás, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)