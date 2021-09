Los futuros de soja comenzaron la jornada con una tendencia bajista, para luego operar con saldo dispar según la fecha de entrega, mientras repunta el trigo y el maíz anota bajas en el Mercado de Chicago, informó la Bolsa de Comercio de Rosario.

La oleaginosa cae US$ 1,7 y se vende a US$ 467,8 por tonelada para septiembre, con lo cual mantiene un valor 54% más elevado que el de hace 15 meses.

Mientras se verifica un “mercado débil” para la soja, hoy muy lejos de los US$ 500 la tonelada, los operadores se encuentran a la espera de los resultados del informe de ventas externas semanales estadounidense, indicó la BCR.

En ese marco el aceite de soja baja a US$ 1.285,4 la tonelada, mientras la harina se ubica en US$ 378, valores muy por encima de los US$ 680 y los US$ 316, respectivamente, registrados en mayo del año pasado.

Los futuros de maíz, en tanto, operan ligeramente a la baja, al igual que ayer, mientras se aguarda el informe semanal estadounidense de ventas externas.

Los contratos del cereal marcan descensos de US$ 0,6, hasta US$ 202,4 la tonelada para septiembre, precio 70% más elevado que el de fines de abril del año pasado.

Los futuros de trigo, por último, cotizan con alzas de US$ 1,0, hasta US$ 258,6 la tonelada, también para septiembre, nivel 53% más alto que el de un año atrás, “impulsados por estimaciones con mermas en los rendimientos del cereal, en los principales países exportadores”, concluyó la bolsa rosarina. (Télam)