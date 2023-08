El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, criticó hoy nuevamente la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de romper relaciones con China.

"Romper relaciones con China, que ha logrado posicionarse como una de las principales potencias del siglo XXI, no solo afectaría nuestra capacidad de generación de divisas sino también las numerosas inversiones que han realizado en Argentina, así como la provisión de insumos clave para la producción industrial y agropecuaria", dijo el funcionario nacional a Télam.

Bahillo aludió de esta forma a las declaraciones formuladas por Milei la semana pasada a la agencia Bloomberg, en las que manifestó que "nuestros ejes fundamentales son el libre comercio, la paz, la libertad y alinearnos con Occidente, donde los máximos referentes son Estados Unidos e Israel. China será socio comercial del sector privado, nosotros no hacemos pactos con comunistas".

El secretario de Agricultura alertó también sobre la propuesta de Milei de “salir del Mercosur, que es nuestro principal mercado de exportación, destino de nuestros productos por un valor cercano a los US$ 16.000 millones, y con un comercio global de US$ 34.800 millones".

"Tomar una decisión semejante afectaría también la integración regional como bloque político para defender, como lo venimos realizando actualmente, nuestros sistemas de producción agroalimentaria frente a los desafíos que impone un mundo de balances complejos y cada vez más restrictivo en materia de comercio", agregó.

Según el informe de julio de Intercambio Comercial Argentino elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en los primeros siete meses del corriente año China se constituyó como el segundo mayor destino de las exportaciones de nuestro país, con una participación del 8% en el total de los envíos en valor.

En el período enero-julio, el gigante asiático realizó compras al país por US$ 3.159 millones, de los cuales US$ 1.307 millones corresponden a productos primarios y US$ 1.521 millones a las manufacturas de origen agropecuarios (MOA).

De manera puntual, si se toma en cuenta cada uno de los principales complejos agroindustriales de Argentina, China resulta el principal destino en valor de las exportaciones bovinas, representando el 54% de los ingresos por envíos, seguido por el avícola con el 33% y el pesquero con el 19%, según el Monitor Agroindustriales de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Asimismo, el gigante asiático representa el 7% de las compras al complejo sojero; el 6% del maní; 2% del lácteo; 17% del ovino; 3,7% del porcino; y 8% del forestal, entre otros.

Si se mide no solo en valor, sino también en cantidades, China es fundamental para el complejo bovino de nuestro país.

Al respecto, el economista jefe de FADA, David Miazzo, indicó que "en carne, China se lleva cerca del 70% del volumen" y que a raíz de esto "es muy necesaria la relación país-país por los acuerdos sanitarios. No es simplemente un producto que uno exporta libremente, sino que se necesita una relación gobierno-gobierno, una relación entre el Senasa con su par chino para la aprobación de las plantas, además de negociar que aprueben otros productos, como las menudencias, negociar aranceles para mejorar la competitividad".

Un quiebre en las relaciones con China "implicaría no poder exportar carne y algo similar podría pasar en gran parte de los granos y los alimentos, porque son totalmente necesarias las aprobaciones. Hay que fijarse lo que sucede con Paraguay, que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán y China directamente no le abre las exportaciones", alertó Miazzo.

Para Miazzo, "es imposible pensar en que sólo lo privados pueden comerciar sin la intervención de organismos y ministerios. Es imposible pensarlo así. Además, más allá de una cuestión ideológica, Argentina tiene que tratar de tener todos los amigos posibles, no generar enemigos".

Por su parte, el presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes (Ciccra), Miguel Schiariti, sostuvo que las declaraciones e intenciones de Milei "preocupan al sector".

"No puede un candidato a presidente manejar las relaciones internacionales en función de la ideología. Los países hacen negocios independientemente de ésta, al menos que afecte cuestiones éticas y morales. No se puede dispensar del Estado a la hora de comercializar", dijo Schiariti.

Para el comercio de carnes, Schiariti sostuvo que "el 60% de lo que ingresa por venta de carne proviene de China" y que en el sector "existe una dependencia importantísima de ese mercado". (Télam)