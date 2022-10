El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, mantuvo una reunión de alrededor de hora y media con integrantes de la Mesa de Enlace y presentó el Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores con lo recaudado por el dólar soja. Por su parte, los dirigentes ruralistas aprovecharon el encuentro para expresarle sus opiniones y propuestas respecto del programa

En ese sentido, buscan lograr que el mismo sea más amplio e incluya a más productores. Adicionalmente, insistieron en solucionar las diferencias de una manera sostenida en el tiempo a través de la baja de retenciones para evitar distorsiones que favorecen solo a algunos productores

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, afirmó que los "mercados intervenidos generan distorsiones". El Plan de Fortalecimiento a los Pequeños y Medianos Productores fue una de las medidas que el ministro de Economía, Sergio Massa, mencionó en ocasión de presentar los resultados del dólar soja el pasado 30 de septiembre. En dicho acto había indicado que sería un fondo de hasta $42.000 millones para potenciar la competitividad de los sectores productivos del maíz y la soja, a los cuales se les realizará un aporte no reintegrable o subsidio, que está estimado en el 40% del valor del fertilizante y la semilla. Por medio del mencionado programa se compensará a productores que hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22

También incluirá a los que hayan vendido el 85% de su producción de soja antes del 31 de octubre. Por su parte, Bahillo afirmó que la "propuesta es poder trabajar en conjunto para implementarlo en beneficio de los productores", por lo que invitó a los representantes de las entidades agropecuarias a que aporten iniciativas destinadas a fortalecer la medida. El titular de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, hizo un balance de la propuesta y expresó que "fue reunión de intercambio de información técnica" y añadió que "se está trabajando sobre un sistema de subsidio para maíz y soja y lo que necesitaban era intercambiar números para saber a qué nivel de producción se llega". "Ver que tamaño, cuantas hectáreas, que tipo de productor", precisó

Al respecto una de las propuestas que está negociando la Mesa de Enlace seria modificar las cantidades de hectáreas y la proporción del 85 por ciento de cosecha vendida al 31 de octubre por las cuales los productores reciben o no los beneficios. En tanto, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA),Carlos Achetoni, indicó: "Hay que seguir insistiendo sobre los productores a los que no se llegó". "Hemos dejado a un montón de gente en el camino y es a los que queremos que se llegue ahora. Hemos pedido que contemplen al productor que esta con muy poco vendido en el dólar soja, y lo terminan excluyendo del estímulo y también la proporción en la tenencia. No es lo mismo hablar de 85 por ciento de un productor chico que de productor mediano", subrayó. La Mesa de Enlace aprovechó la oportunidad para concretamente pedir por la baja de las retenciones

Entienden que intervenir los mercados, solo genera distorsiones y lo que necesitan es producir sin tanta intervención. "Planteamos directamente que en lugar de buscar tantos sistemas de compensaciones bajemos las retenciones directamente, en lugar de tantas vueltas bajemos las retenciones y no discutamos tanto, pero aparentemente hay decisión de que la retención no se baje

Sería mucho más simple, más fácil, y más contundente", remarcó Chemes. Pino, de la SRA, agregó que la Mesa de Enlace "escucha, opina, interviene en las discusiones, pero la potestad y el que tiene que hacer las cosas es el gobierno. Mercados intervenidos generan distorsiones". Respecto del dólar soja concluyeron que "la medida para el Gobierno fue exitosa, que los productores la aprovecharon, pero pretenden trabajar tranquilos y que no intervengan permanentemente de un lado para otro"

"En definitiva, queremos más producción y una sola paridad cambiaria no para una cosa coyuntural por una necesidad del Banco Central", sostuvieron en conjunto. Consultados por la polémica del artículo 96 del proyecto de ley de presupuesto donde se da facultades al secretario de Agricultura para modificar los derechos de exportación, delegando la facultad que corresponde al legislativo, Achetoni fue categórico afirmando que "no se tocó el tema"

"Para nosotros es un tema que no hay que abordar. Los DEX los fija el Congreso y no tiene que estar ese artículo en la ley"

"Esta medida lo único que da es incertidumbre y falta de competitividad y confianza, lo cual acentúa los problemas que hoy tenemos", indicó Chemes. Durante el encuentro se abordó también la situación actual de la ganadería, caracterizada por un mayor peso medio de faena

"Hoy tenemos el peso medio de faena más alto de los últimos 100 años", resaltó Bahillo al explicar que "durante este mes se llegó a los 237 kilos, cinco kilos más que el año pasado". De la reunión participaron junto a Bahillo, el subsecretario de Ganadería, José María Romero; el de Agricultura, Delfo Buchaillot; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Fernández Arocena; y los presidentes de Federación Agraria Argentina (FAA), Achetoni, el de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Chemes; el de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Pino; la secretaria de esa entidad, Eloisa Frederking; y el titular de CONINAGRO, Elvio Laucirica. JMR/GAM NA