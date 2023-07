(Por Juan Manuel Colombo) El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó hoy que Juntos por el Cambio (JxC) tiene que hacerse cargo de la herencia que le dejó al país, ya que en el 2018 el Gobierno de Mauricio Macri "fue corriendo a pedir al Fondo Monetario Internacional (FMI) US$ 44.000 millones y se lo dieron" y dejaron a la actual administración "altamente condicionados".

"La oposición se tiene que hacer cargo y tener una profunda honestidad intelectual, cuestión de la cual carece, sobre el país que nos dejó: porque por el 30% del impacto de esta sequía, ellos fueron corriendo al FMI a pedir US$ 44.000 millones y se los dieron", remarcó Bahillo para agregar que las políticas "antiproductiva, que está basada en lo fiscal y en políticas ortodoxas" del organismo internacional "nos dejaron altamente condicionados".

Macri y el FMI

El secretario, en un reportaje con Télam, afirmó que la falta de lluvias ocasionó pérdidas por US$ 25.000 millones, al tiempo que ratificó la decisión del Gobierno nacional de continuar con las medidas de ayuda a los productores afectados por la sequía.

A continuación los principales tramos del reportaje:

Télam: ¿Tienen medido de manera consolidada el impacto de la sequía en la economía?

MIRÁ TAMBIÉN El gasoducto fue un lugar de formación para los trabajadores que serán clave en futuras obras

Juan José Bahillo: Tenemos un número estimado. El primer núcleo duro son US$ 17.900 millones de saldo exportable de trigo, maíz y soja mayoritariamente. Cuando se le suma solo el flete a puerto y el combustible de ese camión, tomando una distancia promedio, las pérdidas van a US$ 20.500 millones.

Solo el camión de la chacra al puerto. Es muy difícil estimar el efecto secundario económico que genera la agricultura en el interior del país. Pero sí se suma todo ello, bajo mi apreciación, está cerca de US$ 25.000 millones.

Exportaciones

T: ¿Llegaron al productor las medidas de ayuda que se tomaron?

JJB: Yo creo que sí, que las medidas llegaron. Después veremos si son suficientes o insuficientes. Todavía se está trillando maíz de segunda, la recuperación de la ganadería es más lenta.

No tenemos un tiempo X en el cual podamos evaluar esto, me parece que es en el mano a mano con los productores, pero hay que medirlo por productor, no por hectárea. Seguramente vamos a conservar la cantidad de hectáreas sembradas, pero ¿la cantidad de productores?.

T: Las medidas están enfocadas a mantenerlos...

JJB: Sobre todo los fondos rotatorios que canalizamos a través de cooperativas y los gobiernos provinciales, porque queremos llegar al productor chico que por ahí no está bancarizado ni visibilizado.

T: ¿Se pueden esperar más medidas en estos meses?

JJB: Sí, con distintos sectores. Nosotros sabemos que la sequía no se termina con la primera lluvia. Entonces la recomposición de los campos lleva su tiempo y además, después está el ciclo biológico. O sea, la vaca que no se preñó en la último periodo de servicio que debería parir en esta primavera, hay que esperarla un año más.

Sequía

El periodo de transición de 287 días es irreemplazable, con lo cual a los productores hay que seguir acompañándolos. Si uno mira hoy la situación del tambero, es una situación que está en un punto de equilibrio entre ingresos y egresos, pero no obstante, la pérdida fue tan grande que arrastra un quebranto.

Sería errado de mi parte hacer una evaluación de la situación de la lechería tomando los números del mes de junio.

T: ¿A qué sectores van a apuntar?

JJB: En lechería y en medidas para facilitar el acceso a los insumos a la próxima campaña de la cosecha gruesa. Ya tenemos que estar pensando en asistencia y en herramientas que le permita financiar el capital de trabajo de los productores.

T: ¿Qué esperan para la próxima gruesa?

JJB: Hay algunos pronósticos tendiendo a Niño. La Niña se terminó. Ahora, la recomposición del nivel de humedad en el suelo no es el esperado. Todavía hay zonas que, aunque les haya llovido, son insuficientes para tener el nivel de humedad óptimo, con lo cual eso está retardando algo la siembra de trigo y que en todo caso, si no se siembra trigo se puede llegar ahí a maíz de primera.

Cosecha

Las condiciones para los próximos meses del régimen de lluvias van a ser condiciones normales, de normales a por encima del promedio, con lo cual todo indica que vamos a tener una muy buena campaña de cosecha gruesa de maíz, de soja y girasol.

Y también de trigo va a ser muy buena, más allá que para el cereal, cuando hay lluvias en abundancia, no es lo mejor para el cultivo.

T: ¿Analizan la posibilidad de nuevo dólar soja?

JJB: Por el momento no.

T: Usted también se refirió a las retenciones y dijo que hay que buscar el momento para hablar el tema.

JJB: Hay que hablarlo en cualquier momento, no tengo problema. Lo que hay que ser es muy prudente, cauto y sobre todo, no generar falsas expectativas a los productores.

Dólares y soja - reservas

No debemos enamorarnos de las medidas. No hay que ser dogmático de estas cuestiones. Hay que repensar el esquema de retenciones, pero no dejando de ver dos o tres cuestiones que sí se deben tener muy en cuenta: una es no resentir los ingresos del Estado y no alterar el esquema de rotación de los cultivos.

Tenemos que ser prudentes, serios y responsables en el manejo de las alícuotas de las retenciones. Pero se puede y estoy convencido que amerita repensar el esquema de retenciones para generar mejores condiciones para los productores, para que se siembre más, se invierta más y para que tengamos mayor volumen.

T: En las últimas horas circuló un rumor sobre el establecimiento de un posible arancel a la importación de fertilizantes.

JJB: Escuché el rumor como cualquier vecino. Nadie del equipo de Economía me ha planteado o el ministro (Sergio Massa) una situación de estas características.

Massa y Bahillo con autoridades del Banco Popular de China, del Banco de Desarrollo, del Ministerio de Finanzas y de Aduana

T: Estamos inmersos en el contexto electoral casi 100% ¿Qué piensa de la propuesta e idea de país que propone la oposición?

JJB: La oposición se tiene que hacer cargo y tener una profunda honestidad intelectual, cuestión de la cual carece, del país que nos dejó, porque por el 30% del impacto de esta sequía, ellos fueron corriendo al FMI a pedir USD 44.000 millones y se los dieron.

Por un tercio del perjuicio que nos ocasionó esta sequía, el FMI le dio a Macri US$ 44.000 millones y si hay una receta que es antiproductiva, que está basada en lo fiscal y en políticas ortodoxas, son las políticas del FMI, que son de ajuste, de recesión y esas son las políticas que ellos nos impusieron y nos dejaron altamente condicionados.

Entonces, si la oposición no hace esta sana y honesta autocrítica, lo que a mí respecta, es muy poco creíble su proyecto de país.

Para solucionar esos problemas pendientes, nosotros entendemos que es con más producción, trabajo, inclusión laboral, sobre la base del crecimiento. (Télam)