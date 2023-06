El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, descartó hoy que en estos momentos se impulse desde el Gobierno la aplicación de otro "dólar soja" o la baja de retenciones, aunque volvió a plantear la necesidad de que se hable de la cuestión tributaria cuando "estén dadas las condiciones".

“Lo que dije el otro día es lo que pienso; creo que hay que hablar el tema, pero no hay en el corto plazo una decisión en esa materia”, dijo Bahillo respecto a la posibilidad de una baja de retenciones y agregó que se podría discutir dicho tema "cuando estén dadas las condiciones".

En este sentido, Bahillo remarcó no tener "autoridad para hacer este tipo de anuncios. Sí lo he hablado con (el ministro de Economía, Sergio) Massa, lo hemos estado reflexionando; el tema merece mayor análisis, una mayor evaluación", tras una charla que su equipo de estimaciones agrícolas mantuvo en la sede de la cartera nacional.

MIRÁ TAMBIÉN Entregan en el Senado distinción a mujer empresaria en el día internacional de las pymes

Dólares y soja - reservas

"Tengamos en cuenta también que más allá de las manifestaciones mías, y no es que me desdiga, también hay que tener en cuenta el contexto, de la misma manera que afectó seriamente la economía de los productores, la sequía también afectó las cuentas públicas en US$ 20.000 millones, con lo cual hay que ser muy responsable", explicó Bahillo.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, descartó hoy que en estos momentos se impulse desde el Gobierno la aplicación de otro "dólar soja" o la baja de retenciones, aunque volvió a plantear la necesidad de que se hable de la cuestión tributaria cuando "estén dadas las condiciones".

No obstante, marcó que "esto no significa que se inmovilice el análisis o la discusión; creo que en todo caso tenemos que hacerla con mayor sensibilidad, con mayor responsabilidad, pero entendiendo que tenemos que empezar a andar un camino de estas características".

MIRÁ TAMBIÉN Mañana pagan jubilaciones con ingresos superiores a $70.938 y DNI finalizado en 6 y 7

Respecto a la puesta en marcha de un nuevo "dólar soja", régimen cambiario que ya en tres oportunidades abrió una ventana con un tipo de cambio diferencial para el complejo sojero, manifestó que "por ahora no me llamaron para eso".

El anterior "dólar soja" se desarrolló durante el Programa de Incremento Exportador (PIE III) desde mediados de abril hasta finales de mayo, período en cual se comercializaron poco más de ocho millones de toneladas por un total de US$ 5.127 millones. (Télam)