La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, aseguró hoy que en poco tiempo se pondrá en marcha el proyecto Tres Quebradas, de producción de carbonato de litio en el departamento catamarqueño de Fiambalá.

"Estamos cerca de la puesta en marcha de un nuevo proyecto en Fiambalá, Catamarca. Tres Quebradas es una planta de carbonato de litio que implica una inversión de US$ 620 millones por parte de la compañía Liex", afirmó Ávila en su cuenta de Twitter.

La primera fase del proyecto que permitirá la producción de unas 20.000 toneladas de carbonato de litio por año está en construcción y se prevé que esté terminado y puesto en operación a finales de 2023, informaron fuentes vinculadas al desarrollo.

Parte de la construcción de la segunda fase que sumará otras 30.000 t/año de carbonato de litio comenzó en marzo por Construcción de Salar, y está previsto que esté terminada y puesta en funcionamiento en septiembre de 2025.

De esta manera, tras la finalización de las dos fases del proyecto, se alcanzará una producción anual de 50.000 toneladas de carbonato de litio.

Se estima que el valor de producción de carbonato de litio en 2024 será de US$ 430 millones, contribuyendo con US$ 73,9 millones en ingresos fiscales; en tanto el valor de producción en 2025 será de US$ 1560 millones, contribuyendo con US$ 434 millones en ingresos fiscales.

Actualmente, más de 700 proveedores cooperativos en Argentina para el proyecto Tres Quebradas, de los cuales 303 son de la provincia de Catamarca.

A junio de este año, el monto de compra del proyecto en Argentina alcanzó los US$ 56,16 millones y se espera que la contratación local supere los US$ 100 millones para fines de 2023.

En la etapa inicial de la construcción del proyecto, se necesita importar equipos y materiales con especificaciones especiales del extranjero.

Pero Con la puesta en marcha de la primera fase del proyecto y la segunda fase de construcción, una gran cantidad de equipos y materiales diversos se comprará en Argentina en el futuro, lo que apoyará fuertemente el desarrollo de industrias y empresas relacionadas. (Télam)