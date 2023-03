El titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, se reunió con Ricardo Mayoral, subdirector de Homeland Security Investigations, en el marco de la visita oficial del equipo económico a Washington. Durante el encuentro se analizó el intercambio de información aduanera a través del Trade and Transparency Unit (TTU). Con relación al convenio, el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, declaró días atrás que si bien el acuerdo se pondrá en vigencia en septiembre de este año, arreglaron que, "en lugar de pasar uno a uno, pasamos la información por lotes y ya estamos recibiendo respuesta de Estados Unidos. Por ende, tenemos mucha información que estamos cruzando con ellos y otros países". En línea con esto, fuentes de la comitiva argentina en Washington aseguraron que a partir de mayo se recibirá información "con mayor asiduidad". Asimismo, aseguraron que los datos aportados por la TTU permitieron desarticular maniobras irregulares en un caso emblemático de una compañía petrolera que sobrefacturó importaciones de bienes de capital. El caso tomó particular relevancia el pasado 14 de marzo, cuando en el marco de una denuncia presentada por la Aduana, la Justicia Federal allanó sociedades de Bolsa luego de detectar que NRG Argentina -una firma que opera en Vaca Muerta- sobrefacturó importaciones de bienes de capital por US$ 232 millones entre enero de 2019 y junio de 2022 para luego reingresar esas divisas al país al través del mercado financiero. La causa se fundamenta en el posible lavado de dinero a través de una triangulación de divisas. Esta maniobra pudo ser confirmada a raíz del acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos que permitió comparar los datos necesarios para conocer tanto el destino final de los fondos como las coincidencias en quienes integraban y participaban en las distintas compañías

La investigación de la causa cuenta con la intervención del Juzgado Penal Económico N°2 y el Juzgado Federal de Campana. Por otra parte, desde el organismo conducido por Guillermo Michel destacaron que se encuentran negociando la presencia de un delegado de la Aduana argentina en Miami, "para analizar la información con mayor inmediatez". SL/JC/AMR NA