La demanda de tecnología de rastreo y seguimiento de utilitarios creció 10% en el último semestre, según un informe de la Mesa Empresarial de Piratería de Camiones, que determinó que 8 de cada 10 robos a vehículos logísticos reportados ocurrió sobre unidades comerciales livianas.

Los datos fueron dados a conocer en las Expo Logísti-K y Expo Transporte 2022, que culminaron hoy en el predio de la Sociedad Rural en Palermo, donde sobresalió la demanda de soluciones de rastreo y seguridad para vehículos.

“La mayoría de este tipo de vehículos utilitarios no cuenta con tecnología adicional a la que trae un vehículo liviano no comercial, con lo cual se vuelve necesario reforzarlo en cuanto a equipamiento como en prestaciones, diferentes tipos de sensores o la configuración de alertas ante eventos no programados”, comentó al respecto López Grillo, Director Comercial de Strix by LoJack.

Analizó, además, que “para las empresas con varias unidades, permite también mejorar la gestión de la flota dentro de un volumen grande, mientras que, para las pymes, se vuelve una forma simplificada de administrar los gastos, los mantenimientos y sumar seguridad sobre la herramienta de trabajo”.

MIRÁ TAMBIÉN Avanzan la conformación de mesas territoriales para acordar políticas productivas

El robo de vehículos logísticos es una tendencia que se da en la región, según señalaron los expertos, y en ese sentido, Gonzalo Delgado, director de ARM Services, explicó que “Brasil trabaja con seguridad electrónica”, y que “Chile es un país que experimenta actualmente un marcado incremento en el rubro de los siniestros”.

Con respecto a la situación de la Argentina, según datos brindados por organismos especializados, los piratas del asfalto acentuaron su accionar durante la pandemia, producto del fuerte crecimiento del comercio electrónico, mientras que en la actualidad se destacan los hechos vinculados al transporte, sintiendo el efecto particularmente las empresas con una flota de entre 10 y 15 camionetas.

Según Lisandro López, gerente administrativo y financiero de Caledonia Seguros, los delitos en el ámbito del AMBA representan el 50%, mientras que en el resto del país asciende al 35%, enfatizando que “la tecnología es un aliado fundamental de las compañías de seguros”.

Sin embargo, la tecnología también comienza a cumplir un rol clave en materia de gestión de costos, ya que actualmente, por ejemplo, Strix By LoJack presta servicios de rastreo y recuperación a más de 81.000 vehículos de la cadena de valor del sector logístico, de los cuales más de la mitad son utilitarios y la mayoría de ellos distribuidos por toda Argentina.

El mercado del seguro cambia, así, al ritmo de la tecnología. De hecho, según las proyecciones de los expertos en la industria asegurada, en los próximos cinco años la expansión de las primas bajo este nuevo paradigma rondaría los u$s 127.000 millones. (Télam)