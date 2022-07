Los precios del trigo y el maíz disponibles cerraron hoy con subas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en una jornada en la que la soja marcó incrementos en moneda local pero retrocesos en las ofertas en dólares.

Por la oleaginosa con descarga y para las fijaciones se ofrecieron abiertamente US$ 375 por tonelada, US$ 12 por debajo de la rueda previa. En tanto, en moneda local, la soja con descarga disponible contractual y para las fijaciones se pactaron a $ 49.590, unos $590 por encima del viernes.

En el trigo disponible hubo una suba de US$ 10 hasta los US$ 355 la tonelada, mientras que la entrega entre agosto y septiembre escaló US$ 15 y arribó a los US$ 330.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en US$ 230 la tonelada, lo que implicó una suba de US$ 15 respecto al viernes.

Asimismo, las descargas entre agosto y septiembre del corriente año permanecieron en US$ 230 la tonelada, resultando en una suba de US$ 10, a la vez que la posición octubre subió US$ 5 hasta los US$ 220 y noviembre y diciembre crecieron US$ 10 hasta los US$ 220.

En tanto, el girasol se mantuvo en US$ 500 la tonelada.

Por último, en el mercado del sorgo se reincorporaron las ofertas abiertas para la compra de gramínea, alcanzando los US$ 215 por tonelada para la descarga desde el 25 de julio. (Télam)