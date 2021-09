La cantidad de locales ocupados en la ciudad de Buenos Aires registró un aumento en el último bimestre, en comparación al periodo anterior, lo que pone de manifiesto una paulatina recuperación de la actividad comercial en uno de los principales distritos del país.

De acuerdo con un relevamiento de la Cámara de Comercio (CAC), la cantidad de locales inactivos en CABA registró una baja de 15,8% en el bimestre julio-agosto, respecto del periodo mayo-junio, mientras que se mantiene un 56,9% por encima del bimestre enero-febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia.

Según se desprende del informe, en las principales áreas comerciales de Buenos Aires durante el cuarto bimestre de 2021 se detectó un total de 433 locales en venta, alquiler o cerrados en las áreas relevadas.

En la medición anterior, correspondiente a mayo-junio del 2021, los locales vacíos habían sido 514.

MIRÁ TAMBIÉN Bolsa porteña retrocede con fuerza en tramo final de la rueda, a tono con mercados internacionales

Por otra parte, se observó una suba de 56,9% en relación al escenario previo a la cuarentena, primer bimestre de 2020, cuando había 276 locales sin actividad comercial.

Analizando exclusivamente los locales ofrecidos en alquiler y venta se observa que, en alquiler hubo una suba de 72,4% en relación a la situación pre pandémica, mientras que, en venta se incrementaron un 68,8% en la misma comparación.

Entre las principales arterias comerciales porteñas, la medición registró avances bimestrales en las avenidas Pueyrredón (0-1200) y Avellaneda (2800-3800), mientras que en avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600) no hubo modificaciones y en las restantes avenidas -Córdoba (4000-5300), Corrientes (200-6800), Cabildo (0-1800), Santa Fe (700-5300) y en la peatonal Florida- se evidenciaron retrocesos bimestrales.

La Cámara indicó que Avenida Córdoba y Avenida Corrientes son las que evidenciaron una mayor recuperación en el último bimestre, con una caída de 39,7% y 28,7% respectivamente en la vacancia.

MIRÁ TAMBIÉN Afirman que Argentina se encamina a obtener superávit comercial por segundo año consecutivo

Matías Wilson, economista jefe de la CAC, dijo a Télam que "el caso más emblemático es Avenida Corrientes que cayó bastante; esto es por la recuperación de los teatros, es una zona emblemática de circulación de gente y a medida que va a volviendo esa actividad van cambiando las expectativas".

Observó que "en Avenida Córdoba también con la circulación empieza a volver la expectativa" de los comerciantes, que se refleja en la menor cantidad de locales vacíos.

Además, consideró que tras la pandemia habrá una "reconfiguración a donde pareciera ir la urbanística de la Ciudad, estamos en medio de la tormenta de la pandemia y económica" por lo cual "el que tiene que montar un negocio va a lo más seguro que se va a recuperar, como la Av. Corrientes con los teatros".

En el caso de Florida, hubo una leve recuperación de 4,3%, al pasar de 69 locales vacíos en mayo-junio a 66 en julio-agosto, por lo que Wilson consideró que allí "hay un efecto persistente" de la caída de la circulación que comenzó con la pandemia.

"En la cabeza de los comerciantes está aún la pandemia, no se animan del todo a levantar un proyecto nuevo porque no saben cuál va a ser la nueva reconfiguración de la forma de consumir por un lado y de las zonas comerciales, cuál va a ser la circulación de la gente en el microcentro, seguramente no se vuelva al modelo anterior", analizó Wilson.

Asimismo, observó que "respecto de la ocupación de locales pre pandemia todavía estamos lejos y falta un camino por recorrer; la pandemia todavía no terminó, hay un nivel de amenaza latente, los casos bajan y el nivel de actividad empieza a recuperar, pero esta latente la posibilidad de la variante delta".

En este contexto, dijo que "están los que tienen algún tipo de ahorro o grandes marcas con financiamiento que se puedan arriesgar y aprovechar precios bajos de alquileres".

De acuerdo con el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas a precios constantes crecieron 9,1% en agosto frente al mismo mes de 2020, aunque se ubicaron 6% por debajo de las de agosto de 2019.

Asimismo, en el acumulado de año subieron 13,7% frente a 2020 pero cayeron 12,3% respecto de 2019.

(Télam)