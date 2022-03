El ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, celebró hoy que la Cámara de Diputados bonaerense haya aprobado una ley del Poder Ejecutivo que busca declarar la emergencia económica para empresas recuperadas por el término de dos años.

"Celebramos la media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense del proyecto de declaración de emergencia de las empresas recuperadas enviado por el gobernador Axel Kicillof que suspende desalojos, cortes de servicios públicos y otorga facilidades de pago", planteó el funcionario en declaraciones a Télam.

La cámara baja votó ayer y giró al Senado bonaerense, la iniciativa que suspende la ejecución de sentencias de desalojo y los cortes de servicios públicos por falta de pago para esas firmas.

En ese sentido, Costa recalcó que "desde el Ministerio de Producción trabajamos para saldar la deuda que la Provincia tiene con las empresas recuperadas, y apostamos a la producción cooperativa como motor de la reactivación".

“El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica hoy cuenta cuenta además con el programa ‘Cooperativas en marcha’, una política pública que integra distintas líneas de fortalecimiento al movimiento cooperativo en general y las empresas recuperadas en particular a través de programas para la facilitar la compra de materias primas y maquinarias con aportes no reembolsables y créditos no bancarios", subrayó Costa, y agregó que también hay "líneas de formación y asistencia técnica para fortalecer sus capacidades productivas y comerciales”.

En la propuesta enviada por Kicillof se destaca que el plazo de la emergencia será por dos años, con la posibilidad de poder extenderlo si fuera necesario y, a la vez, se declara de interés provincial el proceso de la recuperación de empresas por parte de sus trabajadores.

De sancionarse se suspenderán las ejecuciones de desalojo contra esas cooperativas, como también el remate de los bienes de las entidades por parte de la Justicia.

En paralelo, se suspenderán los cortes de servicio y los prestatarios deberán otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan esas empresas. (Télam)