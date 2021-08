Los US$ 4.350 millones que el FMI remitirá a la Argentina este mes reforzarán las reservas y limitarán el ajuste del gasto público, "pero de ninguna manera sustituyen a una política macroeconómica sólida y disciplinada", aseguró el banco de inversión Goldman Sachs. El Fondo Monetario aprobó la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por alrededor US$ 650 mil millones para apuntalar la liquidez mundial afectada por la pandemia y la Argentina recibirá el 23 de agosto poco más de US$ 4.300 millones. Ese dinero, según Goldman Sachs, significará para países en dificultades, como la Argentina y otros de la región, "una diferencia significativa a corto plazo"

Los DEG abren "un espacio para el gasto en respuesta a la crisis" y "representarían un aumento considerable del 10% en las reservas brutas (y un aumento de más del 50% del stock de reservas internacionales netas inutilizables)" de la Argentina. La mejora en el nivel de reservas del Banco Central"contribuiría en gran medida a cumplir con el pago programado del servicio de la deuda en DEG al FMI durante el segundo semestre de 2021", de acuerdo con el informe. Además, el banco evaluó que "la próxima asignación de DEG y el reciente acuerdo del Club de París brindan un puente valioso hasta que las autoridades acuerden un programa macrofinanciero a mediano plazo con el FMI (probablemente solo después de las elecciones de noviembre) que permitiría al país reprogramar los cuantiosos reembolsos de la deuda para el fondo en 2022-24". Los DEG se distribuyen entre los países miembros del Fondo según la cuota de participación que poseen: en el caso de la Argentina, es de 0,67%, por lo que le corresponderán US$ 4.350 millones

"Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes", afirmó la directora Gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, en un comunicado difundido el lunes. Para la directiva, ese dinero "ayudará a los países miembros más vulnerables que están luchando contra los estragos de la crisis provocada por la COVID-19". GCH/AMR NA