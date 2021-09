La Argentina tuvo “la mayor integración al mundo en el gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) en el 2011 y se están dando ahora en el gobierno” de Alberto Fernández, aseguró hoy el subsecretario de Política y Gestión Comercial de la Nación, Alejandro Barrios.

En declaraciones radiales, Barrios explicó que “la disciplina científica económica dice que para medir la integración al mundo se utiliza un indicador que está reconocido en toda Naciones Unidas, que dice que un país está más o menos integrado al mundo según el comercio que realiza con ese mundo”.

En ese sentido, el funcionario afirmó que “como el valor que producen las sociedades, los pueblos, son mercancía, lo que se mide es cuánto de la mercancía que produce ese pueblo exporta al mundo y cuánto de las mercancías que produce el mundo consume esa economía”.

“Entonces se suma todo lo que exporta un país más todo lo que importa y eso da una estimación de cuánto más o menos está integrado al mundo; lo que parece mostrar los datos del Indec -que nadie puede estar viéndolo como sesgado-, es que la mayor integración al mundo se dieron en el gobierno, en el segundo mandato de Cristina en 2011 y se están dando ahora en el gobierno post 2019”, puntualizó Barrios.

De esta manera, planteó que la Argentina tuvo una menor integración al mundo durante el gobierno de Mauricio Macri y dijo que “cuando destruyen los ingresos de los hogares argentinos estos programas liberales, lo que están destruyendo es la capacidad de compra de estos hogares y los hogares compran producción argentina pero también producción importada”.

“Al mundo que nos integran los liberales es al mundo financiero, al sistema financiero internacional que no le sirve absolutamente a nadie, solamente a ellos”, resaltó el economista a Radio Rebelde.

Por otra parte, planteó que desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, se está cumpliendo con el rol de aumentar la producción, en tanto que desde “la Sepyme que es la que estimula la producción de las pymes, como la Subsecretaría de Política Comercial, tenemos el rol de cuidar que ese crecimiento tenga un mercado interno relativamente cuidado de importaciones que ingresan bajo competencia desleal”.

“En todos los meses de nuestro Gobierno la industria creció, estamos recuperando empleo industrial, la UOM está muy contenta con nosotros, el de Smata está muy contento con nosotros”, señaló Barrios.

En este marco, el funcionario indicó que “esa mayor producción únicamente se va a consolidar en el mediano plazo si, y sólo si, los hogares argentinos aumentan su capacidad de compra; y eso va a pasar cuando los ingresos de los hogares tengan ingresos superiores a la dinámica que están teniendo los precios internos”.

“Eso hay que solucionarlo, porque si no la industria nacional no tiene destino si no incrementamos los consumos de los hogares”, concluyó. (Télam)