(Por Leandro Selén) El presidente de la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (Faima), Román Queiroz, afirmó que el país "tiene potencial para ser un actor global en el mercado" de la madera industrial, y reiteró que "el sector foresto industrial podría atraer inversiones por US$ 6.000 millones y duplicar el consumo actual".

"Argentina tiene potencial para ser un actor principal en el mercado global porque contamos con buena logística, tenemos plantaciones forestales para explotar, buenos puertos, recursos humanos capacitados, servicios de transporte, energía y comunicaciones", destacó Queiroz a Télam, y aseguró que "el sector cuenta con condiciones básicas para atraer inversiones por US$ 6.000 millones y duplicar el consumo actual de la madera".

Hace un año atrás, Faima, junto con la Asociación Forestal Argentina (AFoA), y las de fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (Asora) conformaron el Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar), en un sector que agrupa un patrimonio de 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales y 53 millones de bosques nativos; exportaciones por US$ 550 millones; 100.000 empleos directos y 6.000 pymes.

Los siguientes son los tramos principales de la entrevista con Télam:

MIRÁ TAMBIÉN La AFIP detectó 70% de trabajo no registrado en una conocida cadena de pizzerías

Télam: ¿Cuál es el balance del primer año de Confiar?

Román Queiroz: Es muy bueno. El objetivo era buscar una estrategia foresto industrial de cara al 2030 junto con el sector público, y abordar los temas del sector con más fuerza y con resultados más satisfactorios. Así fue. Tuvimos reuniones con (el ministro de Desarrollo Productivo, Matías) Kulfas, y la Mesa Foresto Industrial del Ministerio. Y abordamos temas muy importantes, como la propuesta de Confiar para la estrategia nacional de mitigación del cambio climático: plantar más árboles y el uso de la madera en la fabricación de papel, en la construcción y en la generación de bioenergía.

Click to enlarge A fallback.

T.: ¿Qué quedó pendiente?

R.Q.: El financiamiento de la ley 25.080 de promoción de inversiones forestales y enriquecimiento de bosques nativos. Se aprobó con media sanción en el Senado un proyecto que puede financiar parcialmente los objetivos de expansión de plantaciones forestales comerciales y el enriquecimiento de bosques nativos en forma sostenible. Pero quedó trabada en Diputados, porque Juntos por el Cambio dice que el proyecto crea un impuesto, con lo cual la cámara iniciadora debe ser la de Diputados. Pero el Senado dice que no es un impuesto, sino una tasa del 0,5%, que deben realizar los asegurados sobre los seguros automotores. La fortaleza del sector está en todas sus partes. No tiene sentido fomentar la forestación, si no se hace la industrialización. No es bueno exportar rollos de madera, sino la madera industrializada.

T.: ¿Cómo se encuentra la industria forestal argentina a nivel regional?

R.Q.: Tiene mucho potencial para crecer mucho más de cómo estamos hoy. En comparación con Uruguay, Brasil y Chile estamos lejos, pero con un potencial enorme para crecer como sector. Argentina tiene potencial para ser un actor principal en el mercado global porque contamos con buena logística, tenemos plantaciones forestales para explotar, buenos puertos, recursos humanos capacitados, servicios de transporte, energía, comunicaciones. Argentina tiene mucho potencial dentro del sector, pero necesitamos de inversiones para alentar este desarrollo. En Confiar venimos trabajando fuerte para lograr la consolidación y el desarrollo del sector.

T.: ¿Qué nivel de inversiones se puede generar en el sector?

R.Q.: Hay que dar confianza a los inversores. Argentina tiene una economía con muchos vaivenes. Hay que garantizar que las inversiones realmente se hagan. El sector cuenta con condiciones básicas para atraer inversiones por US$ 6.000 millones y duplicar el consumo actual de la madera industrial. Hay que generar confianza, resolver la cuestión de la deuda con el FMI, y generar condiciones para Argentina sea un país atractivo para invertir.

T.: ¿Qué efecto se generaría sobre el empleo?

R.Q.: Indudablemente que el NEA (Noreste Argentino) se vería muy favorecido si estas inversiones llegan, con la generación de mucha mano de obra. Este es un sector de mano de obra intensiva, a diferencia del agrícola ganadero. Además, derrama sobre el servicio de flete y la industria mecánica.

T.: ¿Qué proyectos hay hacia adelante?

R.Q.: Continuar con la ley de 25.080. Conseguir los fondos. Este fue el peor año en la historia para el financiamiento. Hay que buscar los mecanismos para que la forestación, acompañada de la industrialización, pueda dar un salto. Hubo años que se forestó mucho y la industrialización no acompañó. Y eso provocó una baja en los precios. Ahora se compuso el valor de la materia prima, por las exportaciones. El gran desafío de Confiar es lograr una ley que industrialice la madera que se foresta a través de la ley 25.080. Y crear condiciones básicas para atraer inversiones. (Télam)