El economista Daniel Artana rechazó la suba del mínimo del Impuesto no imponible, consideró que la dolarización "es un disparate" y, acerca del fallo sobre la expropiación de YPF, enfatizó que "las bravuconadas salen caras". "La gente de menores recursos no liga nada de todo esto. Es una medida de una profunda regresividad", sostuvo el economista sobre la suba del mínimo no imponible. Según trascendió de fuentes gubernamentales, en las próximas horas el ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará esta medida que hará que sólo el 10% de los trabajadores en relación de dependencia paguen este tributo. En declaraciones a Radio Rivadavia, Artana afirmó que el proyecto de dolarización que impulsa la Libertad Avanza es "un disparate". "Cada vez que a (Javier) Milei alguien le critica algo con argumentos, inventa una teoría conspirativa. Dolarizar sin dólares es un disparate y puede generar una aceleración de la inflación y traer problemas a largo plazo, no es gratis", subrayo. Acerca del fallo que sentenció a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF subrayó que "las bravuconadas salen caras"

"Las bravuconadas salen caras porque en el mundo la justicia se guía por mirar los contratos y acá no se respetaron. Él mismo Kicillof dijo que no iba a respetar el estatuto de YPF, y se la dejó picando", señaló Artana. RP/KDV NA