El diputado nacional Daniel Arroyo (Frente de Todos-Buenos Aires) afirmó hoy que es necesario "ir rápidamente a un plan antiinflacionario", con un conjunto de medidas macroeconómicas destinadas a que los alimentos "sean accesibles".

"No es posible seguir con 50% de inflación, no hay situación social que pueda sostenerse en ese contexto, mi opinión es que hay que ir rápidamente a un plan antiinflacionario, no de manera gradual, sino rápidamente", señaló Arroyo en diálogo con Télam Radio.

Se refirió a "un plan antiinflacionario que desenganche precios internos de precios internacionales, que un conjunto de alimentos sean accesibles", y "crear un sistema de créditos no bancario a tasa de 3% anual para desendeudar a las familias, fortalecer los mercados de cercanías".

Apuntó a que se "desenganche los precios internos de los precios internacionales de los alimentos; está claro que por la guerra aumenta el precio de los alimentos, eso le conviene Argentina porque vende alimentos y le entran dólares pero nosotros vivimos en pesos".

MIRÁ TAMBIÉN Los mercados de Nueva York operan con tendencia positiva

"Si el pan está a 300, la leche a 120 y el kilo de asado a 1.000 pesos, no hay manera de sostener esto", agregó.

Arroyo afirmó que "la situación es crítica verdaderamente en la Argentina" debido al "7,5% de aumento de los alimentos, el endeudamiento de las familias, como mucha gente no llega a fin de mes termina endeudándose y endeudándose en cualquier lado, y cualquier lado es el prestamista del barrio al 200% de interés anual".

"Yo presenté un proyecto en el Congreso, tanto un proyecto de ley de crédito no bancario como de mercados de cercanía, lograr que el productor venda de manera directa, generar 400 pequeños mercados centrales y un conjunto de medidas macro económicas", concluyó el diputado Arroyo. (Télam)