El asesor presidencial en materia energética Ariel Kogan afirmó hoy que el ex ministro de Energía Juan José Aranguren "no puede hablar de seguridad jurídica ni de reglas claras para las inversiones", al entender que el ex funcionario de la gestión gubernamental de Cambiemos (2015-2019) fue "violador serial de reglas" y "un generador permanente de incertidumbre para el sector hidrocarburífero”.

Kogan expresó que “el nivel de impunidad con que se expresa públicamente el ex Ministro de Energía de (Mauricio) Macri, es realmente increíble. Pareciera que puede decir cualquier cosa, sin consecuencia alguna, y el calificativo de Hipócrita y la explicación que hizo de su significado, le calzan a la perfección”.

El asesor presidencial también afirmó que “quien era simultáneamente Ministro y accionista de una importante petrolera, mientras tomaba decisiones que tenían relación con esos mismos intereses, fue un violador serial de normas y reglas, provocando un nivel de gran incertidumbre entre las empresas del sector, con el consecuente impacto en las decisiones de inversión".

Para Kogan, Aranguren también "fue una máquina de fabricar juicios y conflictos multimillonarios contra el Estado Nacional, por las medidas contradictorias que fue adoptando, incluso con las resueltas por su propio gobierno”.

El funcionario explicó que “Aranguren puso en marcha la Resolución 46, y en medio de su vigencia, produjo modificaciones tan sustanciales a los volúmenes iniciales de Gas alcanzados por los beneficios de esa norma, que generaron los multimillonarios reclamos judiciales que inició la principal beneficiaria de esa Resolución contra el Estado Nacional”.

Más adelante Kogan manifestó que “en junio de 2018, durante la gestión del ex Ministro de Energía de Macri, debieron entrar en vigencia los beneficios otorgados por el Decreto 929 que fue la herramienta de promoción de la inversión que desarrolló inicialmente Vaca Muerta, pero Aranguren se hizo el distraído, y le dejó a nuestro Gobierno y al País otro multimillonario reclamo de Petroleras por incumplimiento”.

Finalmente, recordó que "Aranguren produjo simultáneamente el aumento tarifario más descomunal de la historia, acompañado de nula o casi nula inversión en el mejoramiento de los servicios de gas y electricidad”.

Ayer, el secretario de Energía, Darío Martínez, calificó al expresidente Macri, como "desmemoriado", ante las críticas que expresó por la falta de la construcción del ducto que transportará gas desde Vaca Muerta.

En su sitio de la red Facebook, Martínez expresó que Macri "o sufre una profunda amnesia o tiene una perversidad consciente en sus planteos".

El secretario de Energía remarcó que "el Macri que fue presidente fue incapaz de construir el gasoducto tan necesario que hoy reclama. Por el contrario diseñó una licitación tan floja que fracasó en dos oportunidades, retrasando esta obra tan importante para nuestro desarrollo energético". (Télam)