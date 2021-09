El embajador de Argentina en la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja, afirmó en la apertura de la International Investment and Trade Fair (CIFIT) el interés por las oportunidades que genera el comercio electrónico para la inserción de las empresas argentinas en el mercado chino.

Así lo planteó al exponer sobre las posibilidades de inversión que ofrece el país en la feria de inversiones más grande de toda China, donde además se destacó por formar parte de la apertura del Foro "BRICS Partnership for the New Industrial Revolution",

Este foro busca construir una plataforma de servicios económicos y comerciales de alta gama para los países que componen el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), a partir del intercambio de oportunidades de inversión, intercambio técnico, cooperación industrial e intercambio de logros.

Argentina tuvo un rol destacado en la exposición internacional, con un stand propio, del cual participó el Gobierno de Santa Cruz, quien posee un hermanamiento entre Rio Gallegos y la ciudad china de Fuzhou.

Del mismo modo, también participaron siete empresas nacionales de tecnología de punta: Invap, Impsa, Fan I0t, Innova Space, Kalpa Group, Agrotoken y Bithan.

Estas firmas nacionales, contaron con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y la Embajada de Argentina en China para cumplir con la logística necesaria para la presentación en un evento de esta envergadura.

Estas compañías, promocionaron sus productos y servicios entre los asistentes a la Feria. Quienes se acercaron al stand argentino, pudieron observar la variedad de oferta tecnológica nacional que va, desde satélites de bajo costo, hasta sistemas de construcción inteligente, pasando por soluciones digitales para la energía, la medicina y la agricultura.

Durante su intervención, Vaca Narvaja, repasó las oportunidades que genera el comercio electrónico para la inserción de las empresas argentinas en el mercado chino.

También destacó las posibilidades de inversión que generaría el ingreso de Argentina a la iniciativa de integración que propone China de La Franja y La Ruta.

La 21° China International Investment and Trade Fair (CIFIT) se desarrolla del 7 al 11 de septiembre en la ciudad Xiamen, provincia de Fujian.

"La erradicación de la pobreza estructural en la Nueva China está fuertemente ligada a que el comercio electrónico estuvo al servicio del desarrollo, reduciendo asimetrías e igualando oportunidades de acceso a mercados. China ha logrado lo que ningún otro país ha podido hacer: reducir la pobreza estructural diez años antes de la meta fijada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas", aseguró Vaca Narvaja.

Luego, afirmó: "Queremos colaborar con China para que nuestros emprendedores del mundo de los servicios puedan ofrecerlos a clientes individuales aquí. Nuestra participación en la feria CIFTIS en Beijing contó con empresas de software que han ofrecido servicios de consultoría y desarrollo, un gran ejemplo del potencial que nuestra relación en el marco de la Franja y la Ruta puede alcanzar".

Finalmente destacó que "En los primeros tres meses de 2021, el comercio entre China y los 63 países que participan en la Iniciativa de la Franja y la Ruta alcanzó los 400 mil millones de dólares, un aumento del 30% por ciento interanual, creando un nuevo récord comercial histórico entre China y los países miembros. Esto nos muestra que China y la Argentina debemos seguir cooperando activamente en este rubro".

(Télam)