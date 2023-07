La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó que la Argentina presentó su agenda de transición energética y “ratificó su posición del gas natural como combustible de transición”, en el marco de la reunión ministerial del Grupo de Trabajo sobre Transiciones Energéticas del G20, que tuvo lugar en India.

En diálogo con Télam Radio, Royon remarcó que Argentina defendió su postura respecto de las barreras de la Transición Energética para los países del sur global y en particular, la necesidad de financiamiento para la transición energética.

The #G20 Energy Ministers at #G20ETMM have adopted the ambitious & forward-looking:

MIRÁ TAMBIÉN El ENRE volvió a sancionar a Edesur por incumplimientos del contrato de concesión

▶️ Outcome Document & Chair’s Summary

▶️ Annexure: G20 High Level Voluntary Principles on Hydrogen

MIRÁ TAMBIÉN El índice Bovespa sube 0,11% en la apertura de la Bolsa paulista

“El financiamiento en infraestructura y la creación de un mercado de productos bajos en emisiones también estuvieron presentes en agendas bilaterales del futuro en la proyección del GNL, así como el futuro del hidrógeno en la Argentina”, precisó la funcionaria.

En el marco de la reunión ministerial, si bien no se llegó a un consenso dentro de los países del G20, Royon presentó la agenda de transición energética Argentina haciendo hincapié en la importancia de que la comunidad internacional reconozca al gas natural como un combustible de transición.

Gas Natural Licuado

También difundió los aportes que Argentina puede realizar en la exportación de GNL para la descarbonización de países que continúan dependiendo fuertemente del carbón dentro de su matriz energética.

Además, destacó el desarrollo del sector nuclear en el país y la potencialidad que demuestra el reactor argentino Carem que, actualmente, se muestra como uno de los proyectos más avanzados a nivel mundial en el segmento de reactores modulares de baja y media potencia.

En la misma línea, la secretaria también presentó los recursos eólicos, solares y de bioenergías con los que cuenta Argentina para una generación más limpia de energía eléctrica.

Asimismo, Royon discutió la agenda de energía junto con el ministro de Energía de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira, país donde se realizará la reunión presidencial el G20 el año entrante, y brindó “un fuerte apoyo a la India y a los países que están acompañando el crecimiento de los biocombustibles en el mundo”.

Al respecto, sostuvo que está “segura de que el año que viene con la presidencia brasileña del G20, se va a desarrollar ampliamente la agenda de transición y en particular el sector de los biocombustibles”, y en este contexto anunció que el país se sumará a la iniciativa.

El evento reunió a representantes de los 20 países miembros, países invitados y distintas organizaciones internacionales con el objetivo de rever la agenda de descarbonización. (Télam)