La secretaria de Energía, Flavia Royon, afirmó hoy que el sector energético “puede en el mediano plazo pasar de una balanza negativa de US$ 5.522 millones a un saldo positivo de entre US$ 4.000 y US$ 8.000 millones en 2026”, al encabezar el tradicional almuerzo por el Día del Petróleo.

Además, la funcionaria destacó el compromiso del Gobierno con “la problemática medioambiental” y aseguró que debe fijarse “un horizonte de descarbonización” en el marco de una transición justa que asegure “energía limpia, asequible y sostenible” y tenga en cuenta “los objetivos e intereses propios”.

Las palabras de Royon fueron pronunciadas en el Hotel Sheraton de la Ciudad de Buenos Aires, en ocasión del evento que cada año organiza el Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG) y convoca a representantes de todo el sector.

Al iniciar su alocución, la titular de Energía, que hoy cumple cuatro meses en el cargo, dijo que “no hay política energética sustentable y con mirada de largo plazo posible, sin la necesaria asociación estratégica de los sectores público y privado”.

En ese marco, ponderó que la cadena “emplea a casi 100.000 personas, y a julio de este año llevaba creados 3.500 puestos de trabajo con 13 meses de crecimiento ininterrumpido” y destacó los récords en las producciones de gas y petróleo.

En octubre, la producción de shale oil representó un incremento interanual del 40%, mientras que la de petróleo fue la más alta desde 2009, alcanzando 619.000 barriles por día.

Por su parte, la producción de gas no convencional fue en agosto la más alta de la historia local, y representó el 56% del total, de acuerdo a los datos brindados por la funcionaria.

Del almuerzo participaron el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón; el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro; el presidente de YPF, Pablo González; el presidente de Shell Argentina, Ricardo Gutiérrez, y el CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous; entre otros directivos.

En otro tramo de su intervención, Royon resaltó que el sector energético “puede en el mediano plazo pasar de una balanza negativa de US$ 5.522 millones, a un saldo positivo entre US$ 4.000 y US$ 8.000 millones en el 2026”.

Al realizar un repaso por los principales hitos de gestión, Royon mencionó el comienzo de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, los proyectos en danza de Oleoductos del Valle y Nor Andino, el proyecto Fénix y el Plan GasAr 4 y 5.

También puntualizó en los acuerdos que YPF tiene con la petrolera malaya Petronas, en la iniciativa de exploración offshore que se realizará a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, y en las posibilidades que brinda el desarrollo del hidrógeno, entre otros.

Respecto al gasoducto Néstor Kirchner, Royon reafirmó que “el primer tramo (desde Tratayén hasta Salliqueló), culminará en junio de 2023 y significará un ahorro de US$ 2.200 millones en importaciones y subsidios”.

Además, reveló que para las obras del segundo tramo, el país consiguió "el financiamiento por U$S 689 millones del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) y de U$S 540 millones de la CAF".

Asimismo, las obras de Oleoductos del Valle que tienen una inversión de US$ 750 millones, permitirán exportar el petróleo de Vaca Muerta, lo que asegurará “un ingreso anual de entre U$S 4.000 y 6.500 millones”, explicó.

Sobre el Plan GasAr, Royon estimó que su extensión a través de los capítulos 4 y 5 posibilitará “un ahorro de divisas de alrededor de US$ 27.000 millones, al tiempo que generará ahorros de subsidios por más de US$ 18.000 millones para el período 2023-2028”.

La funcionaria señaló que si el acuerdo YPF-Petronas avanza exitosamente, el país pasará de importar 35 barcos de gas natural licuado (GNL) por año, a exportar 460 barcos.

En tanto, en relación con el Proyecto Argerich de exploración offshore en el Mar Argentino, la titular de la cartera consideró que “puede significar otro Vaca Muerta para nuestro país, exportaciones por U$S 7.000 millones”.

En consonancia, el presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, afirmó que “hoy Argentina, como pocos países, cuenta con una industria responsable y sustentable, que ha dado innumerables muestras de ser capaz de dar respuesta a las diversas situaciones que enfrenta, con una eficiencia y tecnología envidiable”.

En ese sentido, aseguró que “el futuro está en un desarrollo intensivo y sin límites de estos abundantes recursos” y dijo que “los hidrocarburos se han convertido en un enorme proyecto de exportación para el país”.

Para ello, dijo que la industria necesita “condiciones adecuadas para que las empresas del sector y no el Estado, sean las que generen la infraestructura necesaria”; “libre disponibilidad de divisas” y “libertad de exportación”.

En relación con el cuidado del medio ambiente, Royon destacó el compromiso del Gobierno con la problemática y aseguró que la Argentina avanzará en el marco de una transición justa en base a "propios intereses y objetivos" para asegurar “energía limpia, asequible y sostenible".

Royon indicó que la descarbonización de la matriz energética, además de favorecer el cuidado de la Tierra, también puede ser una palanca para el desarrollo económico del país.

“Creo firmemente que la transición energética favorecerá la inversión y el desarrollo de encadenamientos productivos nacionales para alcanzar una matriz inclusiva, estable, soberana, dinámica, federal y sostenible”, afirmó la responsable de Energía. (Télam)