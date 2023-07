La "Argentina no tiene un problema de deuda", afirmó hoy el economista de Consultatio Investments José Echagüe, quien explicó que la actual ronda los "US$ 120 mil millones" y si se toma a valor de mercado puede llegar a los "US$ 40 mil millones".

"Eso son 10 puntos del PBI, la nada misma", señaló Echagüe en declaraciones a radio Milenium, y sostuvo que "el problema de Argentina está en la capacidad que tiene para crecer, que está limitada por un montón de otros factores que no son la deuda".

En esta línea, el economista analizó: "Lo mismo podemos pensar con la deuda en pesos, la cual en manos de privados son alrededor de siete puntos del PBI, números demasiado bajos como para pensar en dinamitar todo para ahorrarte eso".

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Echagüe destacó que "Argentina va a pagar la próxima cuota de manera adelantada, antes del desembolso y habiendo incumplido las tres metas que contemplaba el acuerdo original".

Incluso -agregó- "la va a pagar sabiendo que el escenario base sería que no le desembolsen; va a ir a buscar un nuevo acuerdo y ese es un escenario distinto respecto de lo que cualquiera hubiese podido prever para el segundo semestre".

Por otra parte, Echagüe consideró que "se está viendo un deterioro macro, algo que todo el mundo advierte sobre todo a partir de las consecuencias que tuvo la sequía en la economía" y que la dinámica del mercado financiero "está mostrando cosas opuestas".

Al respecto, dijo: "A partir de la nominación de Sergio Massa como precandidato a presidente se genera un menú electoral que si bien no sabemos cuál va a ser su forma definitiva, las alternativas que contempla son todas market friendly"

"Eso eventualmente puede contribuir, pero lo verdaderamente diferencial de la nominación de Massa no tiene que ver tanto con lo que va a suceder a partir de diciembre de 2023, cuando asuma el nuevo presidente", aclaró el economista. (Télam)