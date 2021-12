La Argentina fue el país que más creció en cantidad de productos exportados con destino a Brasil del mundo entre enero y noviembre de 2021, período en el que aumentaron 35,5% las ventas hacia el socio comercial, según un informe de la Fundación Getulio Vargas en base a datos del Ministerio de Economía de Brasil.

En ese sentido, la Argentina estuvo muy por arriba de los niveles alcanzados por otros países como China (+25,4%), Estados Unidos (- 9,0%) y México (+12,8%) o regiones como la Unión Europea (+ 6,8%) o el resto de países de América del Sur (+16,4%).

De acuerdo con el informe, el mayor aumento de las importaciones de productos argentinos estuvo focalizado en bienes de consumo durables (+120,2%), seguido de bienes de capital (+ 43,1%) y bienes intermedios (+ 32,9%), aunque con un retroceso de bienes de consumo no durables (-4,4%) y de bienes de consumo semidurables (-37,1%).

“Gracias a la política de reindustrialización y promoción de las exportaciones impulsada por el presidente Alberto Fernández, y junto a la Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Productivo, hemos logrado estos significativos avances en el comercio bilateral con Brasil”, sostuvo esta tarde el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli.

Puntualmente, en el caso de noviembre, Argentina creció 71,3% en comparación a igual mes de 2020 mientras que Asia (sin China) lo hizo 10,1%, la Unión Europea 9,8% y China 6,3%.

Por otra parte, el resto de América del Sur retrocedió 9,6% en exportaciones a Brasil al igual que Estados Unidos (-13,8%) y México (-23,3%).

Según el Indicador de Comercio Exterior de la Fundación Getulio Vargas (FGV), el aumento de las importaciones de insumos y maquinaria y equipo señalan expectativas favorables para la industria manufacturera y para la agricultura.

Puntualmente, el volumen importado de maquinaria y equipo para la industria manufacturera creció 2.2% en noviembre de 2021 con respecto a noviembre de 2020, acumulando un incremento de 7.8% en la primera 11 meses de este año, mientras que las importaciones de maquinaria y equipo agrícola subieron un 82,5% en noviembre respecto a noviembre del año pasado, con un crecimiento acumulado en el año del 33,7%.

“Las importaciones de maquinaria y equipo, así como de bienes intermedios, pueden entenderse como un indicador de expectativas favorables para el crecimiento de un sector. Se observa que, en la comparación interanual mensual, las variaciones en los volúmenes importados de agricultura superaron a las de la industria manufacturera, ya sea en la compra de maquinaria / equipo o en la compra de bienes intermedios ”, resaltó la FGV en su informe.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 4.507 millones) y los Estados Unidos (US$ 4.189 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (US$ 5.028 millones) y Estados Unidos (US$ 2.671 millones). (Télam)