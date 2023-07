Argentina exportó en los seis primeros meses de 2023, 96,5 millones de litros de vino, que en relación al mismo periodo enero-junio del año pasado tuvo una merma del 31,7%, informó hoy el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).

Esto significa que se exportaron 44,8 millones de litros menos con respecto al mismo período de 2022.

De ese total, 74,5 millones (77,2%) corresponden a vinos fraccionados (-26,8%) y 22 millones (22,8%) son vinos a granel (-44,5%).

MIRÁ TAMBIÉN El GPNK es para el mercado doméstico y su costo se recuperará en menos de dos años, dijo Royon

Vitivinicultura argentina.

El precio promedio del vino total ascendió en su valor en dólares, ya que en el acumulado enero-junio es de US$ 3,5 por litro (+15,6%), llegando el fraccionado a US$ 4,23 (+9,1%) y el a granel a US$ 1 (+21,9%).

En el período enero-junio ha aumentado el precio medio de los vinos varietales y sin mención varietal.

MIRÁ TAMBIÉN Más de 30 empresas extranjeras visitan Entre Ríos para invertir e importar productos

Las exportaciones de mosto concentrado en todo el año ascienden a 15.949 toneladas, un 61,2% menos en volumen y un 50,3% menos de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior.

El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llega a UIS$ 1.863,6 por tonelada y en junio se comercializó a un precio promedio de US$ 1.905,5. (Télam)