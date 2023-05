Argentina dio inicio a sus exportaciones de dulce de leche a Vietnam, tras arribar el primer contenedor a los principales puertos del país sudasiático, informó hoy Cancillería.

El dulce de leche es producido por la empresa santafesina San Ignacio, y es exportado y comercializado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada ¨Argentina Food Export¨ y su local de venta Del Plata, según precisó un comunicado.

MIRÁ TAMBIÉN Destacan que el dique regulador Paso Alsina permitirá manejar mejor el recurso hídrico

Como parte de la llegada del primer cargamento, se llevó a cabo un acto en Vietnam que contó con la presencia del embajador argentino en aquel país, Pablo Beltramino; el director de San Ignacio, Alejandro Reca; miembros de la comunidad argentina y de la comunidad latinoamericana, japonesa y coreana.

Dulce de leche de exportación

Reca destacó la “cooperación” desde el “momento cero” que brindó la embajada.

MIRÁ TAMBIÉN Plenario de comisiones en Diputados por el tema tarjetas de crédito

“A nuestro requerimiento inicial sobre información básica le siguieron suministro de datos y contactos específicos con importadores. Por ello, este envío es un claro caso no sólo de mucha paciencia de las partes involucradas sino también de éxito en el marco de cooperación público privada”, destacó el directivo de la empresa láctea, tras lo cual subrayó que este primer envío es “sólo el comienzo”.

“Con la resiliencia desarrollada buscaremos expansión en volúmenes y la incorporación de toda nuestra familia de dulce de leches y también de queso azul”, precisó de cara al futuro de los envíos de su empresa a Vietnam

Exportación de dulce de leche

La exportación y comercialización correrá a cargo de Del Plata, firma especialmente delicada al envío al exterior de productos argentinos orientados al sector minorista como carnes, yerba mate y vinos.

El primer cargamento contó con seis pallets de dulce de leche, con una cantidad total de aproximadamente unos 7.500 frascos de 450 gramos, precisó Cancillería.

Exportación de dulce de leche

Los consumidores vietnamitas podrán comprar dulce de leche en la cadena Shopee, en el local de Saint Honore Ho Chi Minh y en Hanói, y en el local Del Plata Argentina Market.

En 2022 el comercio bilateral entre Argentina y Vietnam alcanzó su máximo histórico por un total de US$ 4.462 millones como resultado de un récord de exportaciones argentinas de US$ 3.223 millones e importaciones de US$ 1.240.

Estas cifras permitieron dejar al país un saldo superavitario de US$ 1.982 millones. (Télam)