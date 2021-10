La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió hoy la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores (SMI), una campaña mundial promovida por la Organización Internacional de Mercado de Valores (Iosco por su sigla en inglés) para concientizar sobre la importancia de la educación financiera y la protección de los inversores minoristas en más de 80 países.

El encuentro, que se desarrolla en la sede de la entidad de contralor bursátil, se extenderá hasta el jueves.

Con la mirada puesta en promover la educación financiera inclusiva y la necesidad de crear confianza en inversores siempre más diversos en el mercado de capitales, Adrián Cosentino y Mónica Erpen, presidente y directora de CNV, respectivamente, expusieron en el panel que dio inicio a la quinta edición de la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores (SMI), bajo el lema “Por una inclusión financiera justa, informada, segura y responsable”.

Según informaron desde la CNV, el Plan Nacional de Educación Financiera y la Guía de Protección a Personas Inversoras fueron explicados por Leandro Toriano, subsecretario de Servicios Financieros, y Claudia Simonte, directoral nacional de Inclusión Financiera y Financiamiento Social, ambos del Ministerio de Economía; y Ricardo Lazzari, subgerente de Protección al Inversor y Educación Financiera de la CNV.

MIRÁ TAMBIÉN Empresa pesquera anunció inversión de US$ 22 millones para producción de truchas

“Entendemos que este tipo de espacio institucional constituye un rol fundamental en todo nuestro ejercicio cotidiano de trabajar por un mejor mercado de capitales, en cuestiones regulatorias pero también en una estrategia de promoción”, dijo Cosentino.

Cosentino aseguró además que “estamos muy satisfechos con los logros a la fecha y muy motivados en lo que resta por hacer, en un clima armónico y un ámbito fructífero para discutir ideas y proyectos”.

Click to enlarge A fallback.

Durante este evento, reguladores, mercados financieros, organismos internacionales y universidades desplegarán una serie de actividades para profundizar sobre estos aspectos en sus jurisdicciones y fomentar las oportunidades de aprendizaje sobre el mercado de capitales.

"Seguimos sumando materiales a la caja de herramientas que desde el año pasado nos propusimos lanzar para alimentar el círculo virtuoso de educación e inclusión con enfoque en las finanzas sostenibles y la perspectiva de género”, sostuvo Erpen.

MIRÁ TAMBIÉN Municipalidad de Santa Rosa lanza moratoria para comercios y firmas hoteleras y gastronómicas

La directora recordó que “en la inauguración de 2020 pusimos en agenda la Guía para la igualdad de género en el mercado de capitales, y hoy presentamos la Guía de protección para las personas inversoras”.

Ambas iniciativas fueron calificadas por Erpen como “herramientas concretas para una agenda de mediano y largo plazo que crece a la par de los desafíos que impone la agenda de coyuntura”.

En esta edición Iosco decidió remarcar la importancia que los y las inversoras manejen sus finanzas de forma responsable y eficiente, así como también hacer foco en la prevención de fraudes y estafas y las finanzas sostenibles.

Lazzari resaltó que “la mejora de los conocimientos y capacidades financieras de las personas inversoras, así como el incremento del acervo de información disponible para ellas, es una condición sine qua non para lograr que las potencialidades de las tecnologías digitales para una mayor inclusión financiera se hagan realidad, y esta inclusión sea justa, informada, segura y responsable”.

La SMI cuenta con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), G20, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), International Forum for Investor Education (IFIE), International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network), Sustainable Stock Exchanges Initiative (SSE) y Global Financial Literacy (GFLEC).

En este marco, destacaron que en Argentina, la cita anual está respaldada por más de 30 organizaciones diferentes del sector público y privado, así como del académico y la sociedad civil, quienes participan a través de las actividades del programa. (Télam)