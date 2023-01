Argelia aprobó el certificado sanitario para la exportación de carne bovina fresca con o sin hueso envasada al vacío de Argentina, permitiendo así el ingreso de este producto a ese mercado.

"Gracias al trabajo conjunto de la Cancillería, la Embajada Argentina en Argelia, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Senasa, Argelia aprobó el certificado sanitario para la exportación de carne bovina fresca con o sin hueso envasada al vacío", destacó un comunicado de la cancillería difundido hoy.

Al respecto, se indicó que "la negociación de la adecuación del certificado se llevó a cabo de manera expeditiva, atento el interés por este producto por parte de instituciones públicas argelinas".

Argelia es el primer socio comercial de la Argentina en el continente africano, con un superávit en favor de nuestro país de US$ 1.416 millones, con exportaciones argentinas totales por US$ 1.597 millones e importaciones por US$ 181 millones, precisó la Cancillería.

MIRÁ TAMBIÉN Titular de CNV consideró muy útil que fondos del blanqueo se inviertan en la economía real

Se estima que las compras argelinas de carne vacuna fresca de todo destino ha llegado en los últimos años a alrededor de US$ 150 millones anuales, "lo que transforma a ese país en un destino muy atractivo para los exportadores argentinos", concluyó el comunicado oficial. (Télam)