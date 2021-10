El Gobierno nacional anunciará en los próximos días un aumento del 60% en el presupuesto de las universidades, tal como lo pidió el Consejo Interuniversitario Nacional, (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de alto estudio estatales. El secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Oscar Alpa, informó que la cifra final del presupuesto universitario estaría en los 390.000 millones de pesos, un número muy cercano al que solicitó el CIN, pero que el Ministerio de Economía y el Congreso había redujo en casi el 10% en cada una de las instituciones. El propio ministro Jaime Perczyk, que fue rector de la Universidad Nacional de Hurlingham hasta 2019, tiene prioritariamente en su agenda resolver esto, "cambiando la distribución en el sistema universitario antes que se trate en el Parlamento", aclaró Alpa. El funcionario también confirmó que, originalmente, el presupuesto había sido propuesto en poco más de 400.000 millones y el recorte lo dejó transitoriamente en 330.000. Ante una consulta, Alpa dijo no compartir el criterio de quienes se oponen a la creación de las cinco nuevas universidades que aprobó el CIN, todas en la provincia de Buenos Aires. "Fueron voces en off y esos proyectos tienen el apoyo unánime de todos los rectores", agregó. "Cuando se habla de universidades -prosiguió-, se habla de derechos para más personas, no sólo para llegar en lo académico, sino también investigación; y es lógico que sea en Buenos Aires, donde existe mayor población", sostuvo en declaraciones radiales. Ante una pregunta sobre la demanda estudiantil de nuevas carreras, coincidió con los pronósticos de la UNESCO y el Foro Económico Mundial en el sentido que Ciencia de Datos y las vinculadas con la Salud encabezan esas preferencias. RCH/AMR NA