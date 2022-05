Un grupo operativo interdisciplinario creado dentro del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y autoridades del Municipio de Tapalqué analizaron posibles acciones para expandir obras de gas por redes en esa localidad bonaerense.

En una reunión con el intendente de Tapalqué, Gustavo Cocconi, e integrantes del gabinete municipal, el interventor del Enargas, Federico Bernal, afirmó que “sin federalismo no hay Nación. Sin provincias, no hay Nación. Y sin municipios no hay provincias".

"Este programa de acción en el territorio que hemos lanzado desde el Enargas se inscribe en este sentido; con Gustavo tenemos nuestros equipos ya en marcha para que cada vez más vecinos y vecinas de Tapalqué accedan a este derecho social que es el servicio público de gas por redes”, explicó.

Durante dicha reunión, realizada en las oficinas del Ente, se analizaron las distintas alternativas para la realización de obras de expansión de las redes de gas y se analizaron posibles soluciones en materia de gas para la localidad.

MIRÁ TAMBIÉN Financiarán proyectos de la economía del conocimiento por hasta $25 millones

Siguiendo la política de federalización que la Intervención del Organismo lleva adelante, se analizó junto a los funcionarios locales la proyección de obras de extensión de la red de gas.

Por su parte, Cocconi expresó: “Teniendo en cuenta que el gas es un insumo básico para mejorar la calidad de vida de los vecinos y el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad, estuvimos articulando ampliaciones de red que permitan llegar con el servicio a zonas donde se están ejecutando obras para nuevos barrios en nuestro distrito”.

Además, se avanzó en una agenda de trabajo conjunta que posibilite la conexión de nuevos usuarios y usuarias residenciales y del Servicio General P -entre ellas, pymes- a la red de gas natural. (Télam)