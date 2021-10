Analistas del mercado financiero y bancos estimaron que la inflación alcanzó a 2,8% durante septiembre, pronóstico que, de confirmarse, se ubicaría tres décimas por encima del 2,5% registrado en agosto, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central.

En lo que respecta al Producto Bruto Interno (PBI), la proyección es que subirá este año 7,6%, lo que representa una mejora de 0,4 puntos porcentuales respecto al relevamiento previo, tras la caída de 9,9% registrada en 2020.

En la variación trimestral desestacionalizada, la estimación para el tercer trimestre del año del PBI se corrigió al alza con una suba estimada de 1,7%, que resultó 0,4 puntos porcentual superior en relación con la encuesta previa.

En el caso de la inflación minorista para 2021, los analistas del mercado proyectaron que se ubicará en 48,2%, con una reducción de 0,2 puntos porcentual respecto al relevamiento previo.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) dará a conocer el próximo jueves la evolución que registró el índice de costo de vida en septiembre.

En otro orden, para octubre de 2021 los analistas pronostican una tasa Badlar de bancos privados de 34,12% similar a la registrada en el mes de septiembre (34,16%), con una tendencia estable de las previsiones mensuales hasta fines de año, ascendiendo el nivel de la tasa hasta 34,36%; mientras para el TOP-10 prevé que se ubique en 34,42% a fines de 2021.

En el caso del tipo de cambio nominal, las y los analistas del REM ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales al prever que alcance $105 por dólar en diciembre 2021, y $155,9 por dólar a fines de 2022.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), estiman que para 2021 ascenderían a US$ 73.447 millones, incrementándose en US$ 4.063 millones con relación al último REM y US$ 18.563 millones superior a lo registrado en 2020 (US$ 54.884 millones); y para las y los 10 mejores pronosticadores, el valor de exportaciones se ubicaría en torno a los US$74.293 millones.

Por su parte, el valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 59.817 millones, US$ 2.633 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 17.461 millones mayor al dato evidenciado en el último año (US$ 42.356 millones); en tanto, las y los integrantes del TOP-10 estimaron un valor superior de importaciones anuales: US$60.320 millones.

Finalmente, la proyección del déficit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) para

2021 se elevó respecto del relevamiento anterior en $68,6 miles de millones hasta $ 1.568,6 miles de millones, tras haberse registrado un déficit de $ 1.750,0 miles de millones en 2020; y un déficit de $1.800,0 miles de millones para 2022; mientras que las y los 10 pronosticadores más precisos proyectan un déficit de $ 1.468,7 miles de millones para 2021. (Télam)