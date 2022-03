La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le retiró las autorizaciones para operar en el mercado aerocomercial a la empresa Air Tango, una de las líneas áreas empleadas durante su presidencia por Mauricio Macri, quien nunca utilizó los servicios de Aerolíneas Argentinas.

La decisión de la ANAC se plasmó en la resolución 101/2022 publicada hoy en el Boletín, en la cual se precisó que del proceso administrativo impulsado por la Dirección de Explotación de Servicios Aerocomerciales surge que “Air Tango no cuenta con aeronave afectada a sus servicios desde el 23 de julio de 2001, razón por la cual dicha compañía aérea no cuenta con capacidad técnica para explotar los servicios aerocomerciales oportunamente otorgados”.

En 1993, la administración menemista autorizó a Air Tango a explotar servicios no regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, carga y correspondencia, y un año después se extendió esa autorización a vuelos internacionales.

Durante su presidencia, Macri acudió a los servicios de 14 líneas áreas privadas para realizar sus viajes tanto locales como al exterior, en los cuales gastó US$ 5 millones, y no utilizó Aerolíneas Argentinas, pese a que así se lo indica el decreto 1191/12.

Estas fueron Únicos Air, Aerorutas Fly With Style, Chapman Freeborn Airchartering, Baires Fly, The Charter Store, Gestair Private Jets, Just Flight, Servicios Aéreos Sudamericanos, Privé Jets, Royal Class, Engage Aviation, Bristow US, CT Charter y Air Tango.

Previamente, Air Tango estuvo envuelta en una polémica, cuando en 2006, el expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro Luis Grande fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso e inhabilitación especial y perpetua para desempeñar cargos públicos, por contratar con el Estado como privado mientras era empleado provincial.

Se le imputó que mientras ejercía la función de piloto de la gobernación rionegrina con dedicación exclusiva y disponibilidad permanente violó el estatuto del Personal Aeronavegante y de Mantenimiento de los Servicios Aeronaúticos del Estado Provincial.

Grande omitió denunciar su participación en las empresas privadas Air Tango SA y Baires Fly SA.

El fallo destacó que "el imputado participó en la empresa privada Air Tango de manera contemporánea a su desempeño como piloto de la Secretaría General de la Gobernación, y que efectuó contrataciones entre el Estado y la empresa pese a que le estaba vedado". (Télam)