Las autoridades de las principales cámaras empresarias del país que forman parte del Consejo de Políticas de Infraestructura coincidieron hoy en que "Argentina debe tener como política de Estado la ampliación y modernización de la infraestructura en todo el país", al participar en el panel de cierrre de la 67° Convención Anual de la Cámara de la Construcción (Camarco).

La visión fue compartida por el presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja; el titular de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman; el de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; el economista jefe de Adeba, Pablo Moauro; y el anfitrión Gustavo Weiss.

A su turno, Funes de Rioja indicó que "este es un país federal que no es federal y que está lleno de asimetrías que no están compensadas. Sin infraestructura física y social la industria tiene problemas para desarrollarse. La infraestructura tiene efectos multiplicadores en la producción muy fuertes. Sin conectividad no se puede tener industria 4.0, por ejemplo".

"Los costos logísticos en muchos casos conspiran contra la viabilidad de algunos negocios en un país con la extensión del nuestro", concluyó.

Por su parte, Weiss consideró que "al no existir políticas de Estado que permanezcan, cada gobierno viene con sus propios planes y prioridades y en muchos casos modifican lo que estaba haciendo el anterior".

"El objetivo del CPI es lograr políticas de Estado más allá de los Gobiernos. Los objetivos centrales para una primera etapa son obras en materia de caminos rurales, agua, saneamiento, logística y conectividad", agregó Weiss.

En tanto, Pino postuló que "se debe fomentar la inversión y controlar que el gasto del Estado sea fructífero. Un camino rural en condiciones debe tener transitabilidad, que se pueda entrar y salir con lo producido. Hay mucho para hacer desde lo público-privado".

Asimismo, Grinman dijo que "En un mundo moderno donde todo viaja a gran velocidad, se necesita una infraestructura a la altura y Argentina tiene grandes deficiencias".

Como ejemplo, señaló la importancia de recuperar al ferrocarril para el transporte de mercancías: "Los ferrocarriles funcionan en todo el mundo, y acá deben funcionar. El traslado de mercancías tiene que ser a través del ferrocarril. Si tienen que ser subsidiados, que los subsidien", expresó.

Por último, Gabbi indicó que "las grandes obras de infraestructura históricas fueron generadas por empresas, mayormente privadas, que se financiaron en la bolsa. Es posible e imprescindible un gran mercado de capitales para construir un gran país".

El Consejo de Políticas de Infraestructura, conformado hace un año, planteo en julio la necesidad de analizar con los gobiernos nacional y provinciales cómo priorizar la inversión pública en obras de infraestructura, para sumar la visión privada sobre el impacto social y productivo.

Así, se realizaron más de 200 estudios sobre lo que hay que hacer en infraestructura económica y social en todo el país, y que contempla las obras más importantes para desarrollar.

(Télam)