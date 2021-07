El Gobierno nacional dispuso hoy ampliar al 100% la bonificación para el pago de Tasas General por Uso de Puerto, para los buques y los pasajeros transportados en cruceros internacionales que arriben al Puerto de Buenos Aires durante la temporada 2021-22.

La medida alcanza a la provisión de equipos de scanner y cargos de seguridad de los buques, y se adoptó "en el contexto de la actual emergencia sanitaria" y dada la intención de las autoridades nacionales de "minimizar la caída de la actividad turística internacional”, fundamentó la resolución 90 de la Administración General de Puertos (AGP).

Durante la temporada 2020-21 se estableció una bonificación del 25% sobre el concepto de tasa general por uso de puerto para los buques cruceros de Turismo Internacional, y de 100% para naves con esloras de 315 metros o más que arribaran al Puerto Buenos Aires, y los pasajeros transportados, lo cual fue prorrogado a fines de marzo pasado para la actual temporada.

Ahora la AGP consideró oportuno “colaborar en lo que esté a su alcance para aminorar los efectos económicos provocados por la pandemia, fomentando la continuidad de la actividad para las temporadas venideras en la medida que las directivas y normativas sanitarias así lo permitan”.

La resolución 90, publicada en el Boletín Oficial, destaca los beneficios aparejados a la corriente turística y a las actividades directa e indirectamente relacionadas, lo cual “provoca un efecto multiplicador de la economía y generando mayor empleo”.

En junio del año pasado se habían fijado tasas de US$ 4 por pasajero transportado en cruceros internacionales; de US$ 1,2 por provisión de equipos de scanner; y de US$ 0,5 por seguridad de los buques.

Para la temporada de cruceros 2022-23 la medida dispuso reducir la bonificación de la tasa general al 25%, tanto para buques como para pasajeros, al entender que la actividad “podría contar con una leve mejoría a causa del repunte de la actividad de turismo”. (Télam)