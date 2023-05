El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, y el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello, valoraron hoy el diálogo y la colaboración entre ambos países y la potencialidad de la relación a futuro, al tiempo que el diplomático local expresó su desacuerdo con algunas de las restricciones comerciales que Estados Unidos mantiene desde la administración de Donald Trump.

Ambos diplomáticos encabezaron un panel conmemorando el 200° aniversario de la relación bilateral de ambos países, como parte del “Amcham Summit”, un evento organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina que se desarrolla hoy en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

Stanley destacó los puntos en común entre ambos países como “el compromiso por la democracia, la protección de los derechos humanos, y un profundo respeto por la diversidad".

“Tenemos valores compartidos y una extensa historia; y es un orgullo decir que los próximos 200 años buscaremos profundizar nuestra colaboración en muchas áreas como la atención médica, la colaboración espacial, la defensa, la educación y la lucha contra el cambio climático”, destacó el diplomático estadounidense.

Stanley consideró, al mismo tiempo, que Estados Unidos “es el lugar ideal” para que las empresas argentinas expandan sus negocios en el mundo, resaltando que el país del norte se encuentra “abierto” a los productos y servicios locales.

Tras lo cual, destacó las potencialidades locales: “Argentina puede ser parte en la solución y fortalecer su economía al mismo tiempo, colaborando con los Estados Unidos y otros países para llevar alimentos y combustible al mundo".

En ese marco, indicó que se siente “bullish” –concepto financiero que se utiliza al tener una actitud optimista respecto al mercado- respecto de las perspectivas de Argentina.

“Creo que este país se va a encarrilar de nuevo. No hay razón de que no esté entre las veinte principales economías del mundo en los próximos cinco años”, subrayó Stanley.

Por su parte, Argüello consideró que el estado de la relación entre ambos países “es muy positivo” y llegó “a su punto máximo”, recordando la reciente cumbre bilateral que mantuvo el presidente Alberto Fernández con su contraparte de Estados Unidos, Joe Biden, en la Casa Blanca a fines de marzo.

Tras lo cual, hizo énfasis en el “apoyo” recibido de Estados Unidos.

“Quiero destacar el enorme espíritu de colaboración que la Argentina ha encontrado de los Estados Unidos en la administración del presidente (Joe) Biden en la búsqueda de una solución que nos aqueja hoy que nos golpea fuertemente que son las consecuencias de la sequía que nos coloca en una situación difícil y precaria”, afirmó el embajador argentino, haciendo referencia a las negociaciones en curso con organismos multilaterales.

No obstante, Argüello cuestionó a quienes critican el “desembarco” de China en el continente y pidió, en cambio, que Estados Unidos levante las restricciones al comercio

“A mis interlocutores cuando me manifiestan su preocupación y cuando me hacen sus reclamos, lo que yo trato de explicarles es que necesitamos iniciativas concretas del Gobierno de Estados Unidos para dejar de restringir el comercio entre nuestros países y que promuevan las inversiones en nuestro país”.

“Desde Barack Obama a Joe Biden veo que algo que comenzó durante la gestión de Donald Trump no cesa y me refiero a los llamados remedios comerciales, como las medidas ´antidumping´ y compensatorias que adopta el gobierno, y la aplicación de criterios de seguridad nacional que no cesan en toda la región”, indicó el embajador.

Entre los productos afectados por estas restricciones, Argüello mencionó al "biodiesel, la miel, caños sin costura, jugo de uva, jugo de limón y mosto”, además de la posibilidad de que Argentina “deje de ser el principal exportador de litio a los Estados Unidos” tras la reglamentación de la Ley de Reducción de la Inflación por parte de la Casa Blanca.

