El Ministerio de Ambiente convocó a una audiencia pública para el próximo 19 de octubre en la que se presentará y pondrá a consideración la denominada Evaluación de Impacto Ambiental para la perforación de un pozo exploratorio en el Mar Argentino, en un área de 15.000 kilómetros cuadrados localizada a 307 kilómetros de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

La audiencia pública fue dispuesta por la Secretaría de Cambio Climático, a través de la Resolución 10/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial.

En la exposición, que será presidida por la secretaria de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, se presentarán los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental para la perforación de un pozo exploratorio en el Bloque CAN_100 de la Cuenca Argentina Norte

De acuerdo con lo establecido por la norma, la audiencia pública tendrá lugar el próximo 19 de octubre a partir de las 9.

Además, se dispuso que la inscripción para participar de la audiencia estará disponible vía web desde el 3 hasta el 17 de octubre, en la página web del Ministerio de Ambiente.

Allí también se publicarán la documentación, antecedentes, informes y estudios realizados en el marco de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Asimismo, la audiencia será transmitida en simultaneo a través del canal de YouTube del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El mes pasado, esa cartera amplió el estudio de impacto de la exploración de hidrocarburos, según lo exigió la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para habilitar definitivamente el proyecto, en el marco de una causa iniciada por organizaciones ambientalistas.

En esa actualización, se incluyó un apartado sobre las Medidas de Mitigación y Plan de Gestión Ambiental (PGA), al igual que los informes de impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

El fallo de la Cámara había ordenado a principios de junio último que el Ministerio dictara una nueva declaración de impacto ambiental complementaria de la ya dictada y aprobada por el Gobierno a fines de diciembre pasado

Estas condiciones fueron fijadas por el tribunal que, con su fallo, había dejado sin efecto una medida cautelar de marzo pasado, con la que se había detenido la exploración en el bloque CAN_100 –el bloque más grande de la Cuenca Norte del Mar Argentino-, al igual que en las áreas CAN_108 y CAN_114.

La causa judicial se inició a partir de una medida cautelar solicitada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), y organizaciones ambientalistas.

En ese marco, la justicia ordenó la suspensión de la aprobación del proyecto de exploración petrolera, que ya había pasado por una instancia de Audiencia Pública en 2021.

Esas organizaciones ambientalistas, nucleadas en el colectivo denominado "Asamblea por un mar libre de petroleras", convocaron para el próximo 4 de octubre a un "Atlatincazo" en defensa de "la vida y el mar", una protesta que tendrá como epicentro una concentración que se realizará ese día partir de las 16 en la tradicional rambla de la ciudad de Mar del Plata.

La tarea de exploración del lecho marino a 307 kilómetros de esa ciudad balnearia, que se considera de alto potencial hidrocarburifero, será llevada adelante por el consorcio de empresas que encabeza Equinor en sociedad con la petrolera nacional YPF (ambas con el 70% de participación en el mismo) y la angloholandesa Shell (con el 30% restante).

El área CAN_100 se encuentra en un ámbito de aguas profundas de más de 1.500 metros de profundidad que no se había explorado con anterioridad.

De esta manera, el magistrado determinó frenar las tareas de exploración por parte de la petrolera estatal noruega Equinor en el mar en busca de reservas de petróleo, hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.

La resolución judicial se enmarca en las presentaciones del intendente Montenegro, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados y un particular contra la decisión del Gobierno Nacional de habilitar la campaña de adquisición sísmica offshore en las áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114 de la Cuenca Argentina Norte.

(Télam)