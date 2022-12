La soja cerró con signo positivo la última jornada de la semana en el mercado de Chicago gracias a la buena performance exportadora de Estados Unidos, mientras que los cereales concluyeron la sesión en baja.

El contrato de enero de la oleaginosa subió 0,44% (US$ 2,39) hasta US$ 543,81 la tonelada, a la vez que el de marzo 0,47% (US$ 2,57) para concluir la jornada en US$ 545,18 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en buenos datos de exportación de Estados Unidos, con tres millones de toneladas despachadas durante la última semana y el atraso en la siembra de la oleaginosa en Argentina, producto del clima seco.

También aportó sostén la suba del 1,69% (US$ 8,49) en la harina hasta US$ 510,36 la tonelada, mientras que el aceite perdió 0,72% (US$ 10,14) y cerró a US$ 1.396,83 la tonelada.

Por su parte, el maíz cayó 0,07% (US$ 0,20) y se ubicó en US$ 257,07 la tonelada, como consecuencia de la caída del valor del petróleo, bajas exportaciones semanales de Estados Unidos y "la fuerte competencia de Brasil en el mercado de exportación", remarcó la corredora de granos Granar.

Por último, el trigo bajó 0,49% (US$ 1,38) y se posicionó en US$ 276,86 la tonelada, debido al accionar vendedor de los fondos especulativos y las altas ventas de los países europeos y de Rusia. (Télam)