El mercado de granos de Rosario finalizó la semana con una rueda que mostró un dinamismo comercial muy similar al de ayer, sin variaciones en el número de compradores ni en la cantidad de posiciones abiertas entre los mercados de los diferentes granos, con alzas en trigo y estabilidad en los precios del maíz y la soja.

Según la Bolsa de Comercio local, en el mercado del trigo se presentó un número de compradores similar a la rueda de ayer pero se destacaron las alzas para la mercadería con descarga, contractual y con entrega en diciembre.

Por trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 215 por tonelada, mismo valor que se tuvo en la rueda previa; por su parte, la entrega contractual alcanzó los US$ 220, US$ 10 más que ayer; y para entrega en septiembre se ubicó en US$ 220, sin cambios.

Por el cereal de la nueva campaña se ofrecieron US$ 215 por tonelada para entrega en noviembre, mismo valor que ayer; para la entrega entre diciembre de 2021 y enero de 2022, las ofertas se ubicaron en los US$ 220, con un incremento de US$ 5; mientras que los meses de febrero y marzo se mantuvieron sin variaciones en US$ 220.

En maíz no hubo grandes variaciones respecto a la jornada de ayer y las ofertas abiertas de la fecha se encontraron en sintonía con los valores de la rueda previa.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 190 por tonelada, sin cambios entre ruedas; con entrega en septiembre y octubre las ofertas se mantuvieron en US$ 195; y el segmento que va de noviembre de 2021 a enero de 2022 se ubicó en US$ 200.

En cuanto al cereal de la campaña 2021/22, tampoco se registraron variaciones en las ofertas: con entrega entre marzo y mayo del 2022, las ofertas de compra se presentaron nuevamente en US$ 190 por tonelada; y con entrega entre junio y julio, US$ 175.

En el mercado de soja, sobre el final de la jornada se presentaron ofertas similares a los mejores precios de la rueda del jueves; en sintonía con las ruedas anteriores, no se registraron ofertas abiertas para la entrega de mercadería diferida.

Por soja con entrega con descarga, contractual y para las fijaciones, las ofertas se ubicaron en US$ 335 por tonelada, sin variaciones entre ruedas; mientras que, en moneda local, estos segmentos se ubicaron en $ 32.400 por tonelada.

En el mercado de girasol, no se registraron modificaciones con relación a las ofertas de ayer y la oferta para la entrega con descarga inmediata se ubicó sin cambios en US$ 350 por tonelada; la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se mantuvo en US$ 350. (Télam)