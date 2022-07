El mercado de granos de Rosario vivió hoy una jornada con precios mayormente alcistas en el trigo y la soja, mientras que el maíz cotizó en baja, en una jornada que marcó una dinámica similar a la de la víspera.

En el caso del trigo los precios ajustaron al alza en el caso de la mercadería de la actual campaña.

Por el contrario, en el caso del maíz se registraron bajas generalizadas en la totalidad de las posiciones ofertadas.

La soja, por su parte, observó un leve incremento en la cantidad de compradores, con valores alcistas en los valores ofertados en las fábricas, consignó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En trigo no se presentaron mayores novedades con relación al miércoles, al tiempo que la tendencia en las precios fue mayormente alcista por el cereal de esta campaña y estable por las condiciones de la cosecha 2022/23.

Por el trigo con entrega hasta el 17 de julio, se ofrecieron abiertamente US$ 340 por tonelada, con una suba de US$ 10 entre jornadas; el tramo 15/8-15/9 se sostuvo en US$ 315, mientras que la posición septiembre escaló US$ 5 hasta US$ 330.

Por el cereal del próximo ciclo, la demanda ofertó US$ 290 para la descarga en diciembre, sin variaciones respecto de ayer.

En maíz se incrementó el número de participantes pujando por la adquisición de mercadería y se presentaron bajas generalizadas de precios en el conjunto de posiciones abiertas, sin que se registraran condiciones por el cereal de la próxima campaña.

Por el maíz con entrega inmediata y contractual, las ofertas se ubicaron en US$ 215 por tonelada, con una baja de US$ 5 respecto de ayer.

En el mercado de soja, se observó un leve incremento en el dinamismo comercial, con precios entre estables y alcistas.

Por soja con descarga contractual y para las fijaciones se ofrecieron abiertamente US$ 370 por tonelada.

En moneda local se ofrecieron abiertamente $ 47.925 por tonelada para la entrega inmediata y contractual, y $48.565 para la fijación de mercadería, ambos valores por encima de lo registrado en la rueda anterior.

Las ofertas para la posición septiembre se mantuvieron estables y sin cambios en US$ 380 por tonelada.

En cuanto al girasol, las ofertas por la oleaginosa no presentaron cambios: los ofrecimientos para la descarga inmediata se mantuvieron en US$ 500 por tonelada, al tiempo que las ofertas para la descarga de mercadería entre diciembre y marzo de 2023, se mantuvieron en US$ 450.

En sorgo se mantuvo el número de compradores y de posiciones abiertas de compra: para la mercadería con descarga desde el 25 de julio se ofrecieron US$ 215 por tonelada, sin cambios entre jornadas.

Finalmente, por cebada, en la jornada de hoy no se registraron ofertas abiertas de compra. (Télam)