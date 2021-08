El mercado de granos de Rosario operó hoy con un buen nivel de actividad, en particular entre los cereales, trigo y maíz, y valores en alza en general, informó hoy la Bolsa de Comercio local.

En trigo, un mayor número de compradores activos impulsó subas en la mayoría de las ofertas abiertas; en maíz, las subas se concentraron en la próxima campaña; y, en soja, las mejoras llegaron sobre el final de la jornada para tramos cortos.

En el mercado del trigo se mantuvo estable el número de posiciones abiertas de compra con valores ofrecidos estables en el tramo contractual; y para el resto se observaron mejoras generalizadas, con más compradores activos pujando por el cereal.

Por trigo con entrega contractual, la oferta se ubicó en US$ 225 por tonelada, sin presentar variaciones entre ruedas; mientras que para septiembre mejoró US$ 5 hasta US$ 230.

Por el cereal de la nueva cosecha, la oferta para descargar en noviembre alcanzó los US$ 225 por tonelada, US$ 5 más que ayer; mientras que la mejor oferta para diciembre aumentó US$ 10 hasta US$ 230.

Enero de 2021 también se ubicó en US$ 230 por tonelada y febrero en US$ 228, ambas posiciones por encima de lo observado la rueda previa.

En el mercado de maíz se observó un amplio abanico de ofertas abiertas de compra hasta julio del año próximo, con un buen número de compradores activos.

En materia de precios ofrecidos, se observaron las mayores subas en los tramos de la próxima campaña comercial.

Por maíz con entrega contractual las ofertas se ubicaron en US$ 190 por tonelada, US$ 5 por encima de la rueda previa; por su parte, la entrega en septiembre se encontró en US$ 190, sin cambios en su cotización.

Mientras que para octubre se ubicó en US$ 195 por tonelada, mientras que noviembre y diciembre se posicionaron en US$ 200.

Respecto al cereal de la campaña 2021/22, se obtuvieron algunos repuntes respecto a la rueda previa: Para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 197 por tonelada, US$ 7 más que ayer.

Por su parte, la posición abril/mayo mejoró US$ 5 hasta US$ 195 por tonelada, mientras que para junio aumentó US$ 10 hasta US$ 185; y el tramo julio se mantuvo sin cambios en US$ 175.

En el mercado de la soja se destacó el menor número de compradores activos y posiciones abiertas de compra, pero las posiciones cortas ofrecidas obtuvieron mejoras recién sobre el final de la rueda de operaciones.

Por soja con entrega contractual y para fijaciones, las ofertas se encontraron en US$ 345 por tonelada, US$ 3 por encima de la rueda previa.

En pesos, dichas posiciones se ubicaron en los $ 33.480 por tonelada, sin ofrecimientos para tramos más lejanos de negociación.

Finalmente, en el mercado de girasol no se presentaron nuevas variaciones en los valores ofrecidos: la oferta disponible se mantuvo en US$ 380 por tonelada; mientras que la posición con entrega entre diciembre de 2021 y marzo del 2022 se ubicó sin cambios en US$ 350. (Télam)