Los precios de los granos concluyeron la jornada con subas en el mercado de Chicago, impulsados por los problemas climáticos en Argentina y Brasil, entre otras cuestiones.

El contrato de enero de la oleaginosa ganó 1,21% (US$ 6,5) hasta los US$ 543,3 la tonelada, mientras que la posición marzo avanzó 1,12% (US$ 6) y concluyó jornada en US$ 543,7 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en las preocupaciones sobre el clima en Argentina, donde la siembra de soja registra un sensible retraso respecto a la última campaña, afectada esencialmente por la sequía.

También influyó en modo alcista la fuerte apreciación del real frente al dólar, "que le resta competitividad a las exportaciones de Brasil y le aporta aire a las ventas de Estados Unidos", indicó un informe de la corredora de granos Granar.

MIRÁ TAMBIÉN Las bolsas de Europa operan con signo positivo

A lo que se sumó la suba del precio del aceite de soja, que escaló 2,55% (US$ 36,2) hasta los US$ 1.456,1 la tonelada, mientras que la harina avanzó 0,73% (US$ 3,6) y se posicionó en US$ 498,7 la tonelada.

Por su parte, del precio del trigo marcó una mejora de 0,25% (US$ 0,7), en US$ 275,8 la tonelada.

Por último, el maíz subió 0,75% (US$ 1,9) y cerró a US$ 256,7 la tonelada, debido a la falta de humedad en el cereal argentino y las complicaciones con la falta de lluvias que se está registrando en los estados del sur de Brasil. (Télam)