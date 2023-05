El mercado de Rosario registró hoy un aumento en el volumen negociado y mayor número de compradores, y cotizaciones alcistas en los principales granos.

En el mercado de maíz los ofrecimientos abiertos de compra presentaron mejoras tanto para las entregas cortas como diferidas del cereal.

En tanto, las propuestas por la soja volvieron a los valores observados al comienzo de la semana.

Por el lado del trigo, una mayor presencia de participantes demostró interés por la nueva cosecha; además, resaltó la reincorporación de ofertas abiertas por sorgo.

En maíz se sostuvo el número de participantes y el abanico de posibilidad de entrega, al tiempo que se presentaron subas en el grueso de las posiciones ofertadas.

Las ofertas por maíz con entrega hasta el 20 de mayo se ubicaron en US$ 210 por tonelada, por encima de lo observado en la rueda previa; y el segmento contractual se sostuvo sin cambios en US$ 200 la tonelada.

Por el cereal de cosecha tardía, la entrega en junio experimentó una suba de US$ 5 hasta alcanzar los US$ 205; la descarga en julio también ajustó al alza, en US$ 200; y la posición agosto se ubicó en US$ 185, US$ 5 más que la sesión anterior.

En soja se observó una mayor cantidad de compradores activos, en tanto que las propuestas por la oleaginosa presentaron mejoras respecto las ofertas de la sesión previa.

En este sentido, por la oleaginosa disponible como así también para las fijaciones, la mejor oferta de la jornada alcanzó los $100.000, con una suba de $4.000 entre ruedas.

Por el lado del trigo se contó con una mayor presencia de participantes interesados por el cereal de la próxima cosecha; con subas generalizadas en los precios.

En el mercado de girasol, se incrementó la cantidad de compradores y se registraron subas en las propuestas de compra; así, el precio propuesto por la oleaginosa disponible ascendió a valores de $90.000, con una suba de $3.000 respecto del miércoles.

En el mercado de sorgo volvieron las ofertas a la vista; así, el precio propuesto fue de $64.000 por la mercadería con entrega disponible.

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas abiertas de compra por cebada. (Télam)