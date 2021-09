El mercado de granos de Rosario cerró hoy con precios entre estables y alcistas, en consonancia con los mercados externos, y buenos volúmenes de negocios sobre todo por cereales de la nueva campaña.

Además de las mejoras en las ofertas por trigo y maíz de la campaña 2021/22, las oleaginosas no registraron grandes variaciones, con valores similares a los de la jornada de ayer.

La novedad fue la aparición de interesados en hacerse de soja 2021/22, al registrarse nuevamente ofertas para entregas a partir de mayo del año próximo, consignó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el mercado del trigo, mejoraron los precios por el cereal de la nueva campaña, y se ampliaron las posibilidades de entrega, con un abanico de posiciones que llegaba hasta julio del año próximo.

Por el trigo con entrega disponible y contractual se ofrecieron US$ 237 por tonelada, US$ 2 por encima de ayer.

Para las posiciones de la nueva campaña 2021/22, se ofrecieron US$ 240 por tonelada para la entrega entre noviembre y diciembre, US$ 3 por encima del día de ayer y recuperando los valores del final de la semana pasada.

Para la entrega en enero se mantenía esta condición, con febrero alcanzando US$ 243 por tonelada y marzo US$ 245; para entregas entre mayo y julio, un comprador ofreció US$ 252, mejorando ostensiblemente entre ruedas.

En el mercado de maíz mejoró la oferta de compra por parte de la exportación, tanto por el cereal de la campaña corriente, como en las posiciones de la campaña 2021/22, segmentos estos últimos donde estuvo mayormente volcada la actividad comercial.

Por maíz con entrega inmediata, contractual y para fijaciones se ofrecieron US$ 205 por tonelada, cinco dólares por encima de ayer; para diciembre, la mejor oferta abierta alcanzó US$ 207, aunque no se descartan mejoras realizando ofrecimientos.

Se registraron mejoras en las ofertas por el cereal de nueva campaña, para la entrega en marzo se ofrecieron US$ 195 por tonelada, con las entregas en abril y mayo en US$ 190, todas estas posiciones evidenciando una mejora de US$ 5 entre ruedas.

Para la entrega en junio la oferta mejoró hasta US$ 180 por tonelada, con la entrega en julio en US$ 175.

En el mercado de la soja, por soja con entrega inmediata, contractual y para fijaciones, se ofrecieron sobre el final de la rueda de negocios US$ 345 por tonelada, mismo que el día de ayer; mientras que la oferta en pesos se situó en $ 34.000.

Por soja de la próxima campaña, un comprador ofreció abiertamente US$ 315 por tonelada por soja sustentable para entrega en mayo.

En la jornada de hoy, no se observaron cambios en el mercado de girasol, al ofrecerse US$ 450 por tonelada para la entrega disponible, mientras que la descarga entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se encontró en US$ 350. (Télam)