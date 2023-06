Los precios del petróleo en los principales mercados internacionales cerraron hoy con altibajos, impactados por la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios pero al mismo tiempo advertir sobre posibles futuras subas, y el incremento de las reservas estadounidenses.

En Nueva York, el WTI finalizó en US$ 68.67 el barril, tras subir US$ 0,40 (0.59%); y, en Londres, el Brent lo hizo en US$ 73.20, tras caer US$ 1,09 (1.47%).

El WTI y el Brent venían de una fuerte suba ayer por las expectativas de un aumento de la demanda de combustible, luego de que el banco central chino bajara la tasa de interés.

Sin embargo, hoy fueron afectados por el anuncio de la Fed de que proyecta más alzas de tasas este año.

Esto suscitó preocupaciones entre los inversores acerca del curso que tendrá la demanda global del crudo.

Otro factor que influyó fue el dato publicado hoy por la Administración de Información de Energía (AIE), que consignó que las reservas estadounidenses de crudo aumentaron en unos ocho millones de barriles en la semana anterior.

Esta cifra contrastó con estimaciones previas de analistas, quienes esperaban un descenso de 500 mil barriles.

Según la AIE, las existencias de combustibles también aumentaron más de lo previsto, y constituyeron elementos que también presionaron los precios del petróleo. (Télam)