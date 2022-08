El mercado de granos de Rosario concluyó la jornada de hoy con altibajos en las cotizaciones -con bajas en soja, estabilidad en maíz y alzas en trigo- y una menor dinámica comercial en los granos gruesos.

En trigo se destacó la reincorporación de las ofertas abiertas de compra de mercadería de la cosecha 2022/23 y subas de valores abiertos; en maíz hubo un recorte de posiciones de la próxima campaña y los precios se mantuvieron mayormente estables; y en soja se registraron bajas.

A diferencia de ayer, la soja operó hoy en baja y con un menor número de compradores participando activamente de la adquisición de mercadería.

Para la soja con descarga disponible se ofrecieron US$ 385 por tonelada, con un descenso de US$ 2,5; y la misma posición se ubicó en $52.725 en moneda local; mientras que la fijación de mercadería alcanzó los $52.730.

En girasol, los ofrecimientos de la rueda se encontraron en sintonía con las de la jornada previa: así, para la descarga inmediata de la oleaginosa se realizaron ofertas abiertas de US$ 500, al tiempo que el segmento diciembre-marzo de 2023 se encontró en US$ 450.

En trigo se contó con un leve incremento en la cantidad de posiciones abiertas, reincorporando una posición de la próxima cosecha; además, tuvimos alzas en los valores abiertos ofrecidos para la compra de cereal.

Por trigo de la cosecha 2021/22 con descarga disponible y para la entrega contractual se realizaron ofertas abiertas de US$ 285 la tonelada, resultando en incrementos de US$ 5 para ambas posiciones.

Respecto al cereal de la campaña 2022/23, se contó con un ofrecimiento abierto para la entrega de mercadería en diciembre de este año, el cual alcanzó los US$ 270 la tonelada.

En maíz se registraron valores abiertos mayormente estables, salvo posiciones puntuales. Además, a diferencia de ayer, hoy no se realizaron ofertas abiertas para la compra de la cosecha tardía 2022/23.

Para el cereal con entrega disponible se realizaron ofertas abiertas de US$ 220 la tonelada, implicando un descenso de US$ 5, mientras que para la entrega en septiembre tuvimos ofertas de US$ 225, sin cambios entre ruedas.

Luego, la entrega en octubre se encontró nuevamente en US$ 240 la tonelada, al tiempo que el segmento noviembre-diciembre se mantuvo sin variaciones en US$ 235.

Por maíz de la próxima cosecha la entrega entre febrero y marzo de 2023 se ubicó en US$ 225 la tonelada, implicando una suba de US$ 5 para el primero de estos meses. Finalmente, la entrega en abril se ubicó sin modificaciones en US$ 220 la tonelada, mientras que mayo cayó hasta US$ 210, resultando en un descenso de US$ 10 entre ruedas. (Télam)