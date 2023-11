De los 18 millones de usuarios con tarjetas activas para viajar en transporte público automotor y ferroviario, "aproximadamente 1.500" renunciaron voluntariamente al subsidio, afirmó hoy el ministro de Transporte, Diego Giuliano.

El funcionario señaló que la eliminación de este tipo de asistencia puede significar "un cambio rotundo en la economía de las familias", en referencia a la propuesta del diputado nacional y candidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, de dar de baja la totalidad de los subsidios.

"De 18 millones de usuarios de tarjetas activas estamos solamente en aproximadamente 1.500 personas que renunciaron al subsidio", indicó esta mañana Giuliano en diálogo con Radio Sí de Rosario. Al respecto, precisó: "El último corte dio 1.470 personas, cuyas tarjetas, sólo 200, han sido usadas" bajo la nueva modalidad sin subsidios.

Esto, según el funcionario, "quiere decir que se trata de gente que ha renunciado al subsidio pero que no usa la tarjeta, que es lo mismo que no renunciar".

El titular de la cartera de Transporte advirtió que "sacar el subsidio, como quiere Milei, significa una tarifa directa de $ 700 de colectivo y un cambio rotundo en la economía de las familias o de un trabajador que usa frecuentemente un transporte".

"Sucede que quien renuncia al subsidio es el que no usa el transporte, o sea que estamos en un círculo vicioso", puntualizó. "No va a ser igual la Argentina con subsidio al transporte que sacando el subsidio como plantea Milei", ahondó el funcionario, tras lo cual recalcó: "Esto es informar esclarecidamente sobre el tema y es lo que estamos decidiendo en las urnas".

En esta línea, reflexionó: "No es igual un país en donde haya libre portación de armas que un país que no tenga esa condición, como tampoco es igual un país donde haya mercado como único regulador y entonces vienen las aperturas indiscriminadas; donde tengamos, como dicen desde La Libertad Avanza, compraventa de órganos que donde no tengamos".

"Esto lo decidimos en la urna", insistió Giuliano. En declaraciones realizadas con anterioridad, Giuliano señaló que para el ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, el subsidio "es una inversión pública que dinamiza la economía y que no solamente beneficia al que se sube al colectivo o al tren".

Por otra parte, advirtió que "Milei quiere privatizar los trenes" y cuestionó su postura sobre que "el mejor momento de los trenes en Argentina fue cuando estaba en mano de los ingleses".

Sobre la privatización del ferrocarril, el funcionario recordó: "Ya tuvimos lo que significa llenar de chatarra ferroviaria la Argentina, quebrar ramales que unían más de 100 localidades, algo que también pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando cerraron 12 ramales, mientras que nosotros recuperamos 20, es decir 3.000 kilómetros de vías".

En cuanto al modelo de los trenes ingleses, replicó: "En verdad ese modelo no se aplica ni en Inglaterra, donde hay una fuerte inversión del Estado; es un modelo de tren privado del siglo XIX que significa olvidarse de los trenes en Argentina", completó.

En tanto, Massa se refirió ayer al tema durante una visita a Río Cuarto, Córdoba, al manifestar que le "preocupa, asusta y da miedo escuchar a un candidato que dice que va a eliminar el subsidio al transporte porque es llevar $ 722 el boleto del colectivo de cada uno de los cordobeses".

De igual manera, manifestó: "Me asusta y me da miedo un candidato que dice que va a liberar el precio de los combustibles porque es llevar el litro de nafta a $ 800; es condenar a la pyme y a la producción a perder competitividad".

El trámite para renunciar voluntariamente al subsidio al transporte público se habilitó a mediados del mes pasado, de manera que quienes la tramiten abonarán las tarifas plenas tanto en colectivos ($ 700 por viaje) como en trenes ($ 1.100).

Para gestionar la renuncia se deberá tener la tarjeta del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) registrada, ya que la opción está disponible ingresando a la cuenta personal de cada usuario de SUBE.

Al renunciar al subsidio, el usuario también dejará de recibir los descuentos por atributos locales, Tarifa Social Federal -en caso de pertenecer a un grupo beneficiario- y de la Red SUBE, el sistema que integra todos los medios de transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ofrece descuentos si se realizan una o más combinaciones dentro de las dos horas de iniciado el primer viaje.

Los precios de los pasajes no se verán modificados para aquellas personas que no manifiesten explícitamente su voluntad de renuncia al subsidio, con lo cual no deberán completar el formulario y seguirán viajando con la tarifa actual.

Transporte, en su sitio web, detalles que para renunciar al subsidio hay que ingresar a www.argentina.gob.ar/SUBEy luego a "Mi Cuenta SUBE" y elegir la opción de "Renunciar" (que tendrá carácter de declaración jurada); una vez que se procese la solicitud, llegará una confirmación vía correo electrónico.

Para finalizar el trámite el usuario deberá pasar la Tarjeta SUBE por una Terminal Automática o consultar el saldo con la aplicación móvil SUBE o Carga SUBE para que se actualice la novedad; y a partir de ese momento, ya se podrá pagar la tarifa plena en trenes y colectivos. (Télam)