Las vacaciones en la Costa Atlántica serán un 130% más costosas este año y los alquileres duplicarán su precio y cotizarán en dólares, según relevamientos preliminares rumbo a la temporada que arrancará a mediados de diciembre.

Una casa grande con pileta en Mar del Plata puede costar unos 5.000 dólares la quincena en diciembre o enero. Además, se observa un aumento en las propuestas dolarizadas por parte de los propietarios.

Los costos de alquiler para la temporada de verano en destinos como Mar del Plata y Pinamar aumentaron más del 130% en comparación con el último verano, siguiendo la tendencia de la inflación pero bastante por encima de la cifras interanuales

Turismo Mar del Plata

Con la llegada de la primavera, las inmobiliarias reportan un alto nivel de interés por parte de turistas que buscan disfrutar de las playas y el mar en condiciones de altas temperaturas.

Martilleros dicen que ya reciben consultas para diciembre y verano, pero aún no han establecido definitivamente los valores de alquiler

Los primeros días de octubre brindarán precios sugeridos, principalmente en pesos. Las consultas más frecuentes en Mar del Plata son por departamentos en las zonas del Centro, Macrocentro y cercanas a la costa, así como chalets en barrios residenciales y privados

Turismo bonaerense

Además de las áreas tradicionales, se observa que crecen las consultas y reservas para viviendas ubicadas en las zonas norte y sur de esta ciudad, cerca de Chapadmalal. Para alquilar una vivienda vacacional, la contratación se realiza por el valor total establecido del alquiler, sin abonar ningún adicional

Sólo se requiere un depósito en garantía por posibles desperfectos o roturas al momento de entregar el inmueble

Recomienda alquilar a través de un profesional inmobiliario para evitar estafas o engaños. La tendencia para Mar del Plata se mantiene similar a la de 2023

Vacaciones y turismo

Esta temporada hay un mayor interés, en parte debido a las dificultades para viajar al exterior

Los turistas optan por vacacionar aquí, ya que la ciudad ofrece cada vez más opciones gastronómicas y de entretenimiento para adultos y jóvenes.

Las solicitudes más comunes son para departamentos de tres o cuatro ambientes y chalets en los barrios de Los Troncos, Playa Grande y Varese. Los agentes inmobiliarios dicen que los períodos de estadía son más largos que en temporadas anteriores.

Las familias suelen reservar por quincenas o meses completos. En cuanto a los precios, las casas más buscadas son de cuatro o cinco ambientes, preferentemente con amplio jardín, parrilla y, si es posible, pileta. Los precios por quincena en enero rondan los US$ 5.000 y en febrero los US$ 4.000.

Turismo en la costa bonaerense

Pinamar

En Pinamar, la zona norte es la que más ha crecido y sigue en expansión. Lo más solicitado es lo nuevo, cerca del mar y con buena relación precio-calidad. Las inmobiliarias notan que la demanda para la segunda quincena de enero es sostenida, seguida de la primera quincena y año nuevo

Muchas lanzaron una campaña de descuentos para febrero, que suele ser un mes más débil en términos de demanda. Pinamar ofrece una amplia gama de propuestas y los valores van relacionados con la calidad, ubicación y servicios.

Para el caso de departamentos se pueden encontrar opciones que parten desde los US$ 1.800 para la quincena de enero y para casas desde US$ 2.500 en el mismo período. En general la comisión inmobiliaria oscila entre el 5% y el 10%, dependiendo de cada caso particular. Además, incluyen el costo de los servicios en el valor del alquiler.

Costa Atlántica

Cariló

En Cariló hay bastante dinamismo desde hace tres meses y el interés en alquilar viviendas para el verano próximo crece semana tras semana. Más del 60% de los dueños ya ofrecen sus propiedades al igual que para los fines de semana. La demanda mayor es por casas que están en zonas intermedias entre el centro y el mar.

Aumentaron las solicitudes para alquilar en los barrios Constancia y Divisadero de Cariló, áreas cercanas al bosque y a la casa histórica de la familia Guerrero, pionera en la zona. Los precios, cotizados en dólares, se mantienen iguales a los de 2023. La quincena de enero se alquila entre US$ 3.000 y US$ 3.500, y para todo el mes parten desde US$ 4.500 a US$ 5.000

Los costos varían según la superficie de la vivienda, las prestaciones y la presencia o ausencia de piscina propia. Los acuerdos generalmente se establecen entre el propietario y el inquilino con la intermediación de una agencia inmobiliaria. Se paga una reserva para asegurar la casa y, a los 15 días, se abona el saldo total

Los gastos varían: algunas casas incluyen luz y gas en el precio, mientras que otras, especialmente las que cuentan con piscinas climatizadas, tienen costos adicionales que se calculan mediante medidor.

Partido de la Costa

Villa Gesell

En Villa Gesell, operadores indican que el interés está demorado en comparación con otras temporadas.

Usualmente, en agosto ya contaban con reservas concretas, pero sólo ahora las inmobiliarias están recibiendo consultas sobre valores, y algunos clientes habituales comienzan a reservar, aunque a un ritmo más lento. Un gran porcentaje de los pedidos se focalizan en el lado sur de la ciudad, especialmente para Mar de la Pampas, Mar Azul y Las Gaviotas

También hay demanda de departamentos y casas en la zona céntrica de Villa Gesell. En la zona norte, no se están subdividiendo fracciones de tierras, y la oferta de lotes para construir es limitada. Los alquileres que en la temporada 2023 se ofrecieron en pesos tendrán un incremento del 120%, mientras que los precios en dólares se mantendrán.

Luego entran en juego factores como la cercanía al mar y las prestaciones que ofrece la vivienda. El costo de una quincena varía entre US$ 1.300 y US$ 3.500, dependiendo de las condiciones que ofrezca la propiedad.

Partido de la Costa

San Bernardo y Monte Hermoso

En San Bernardo, la demanda se centra en departamentos ubicados en el área céntrica. Sin embargo, en el Partido de la Costa, ha crecido la demanda para los barrios privados Costa Esmeralda y Villa Robles, que ofrecen casas bien equipadas y diversas opciones para practicar deportes. Hacia el extremo sur de la provincia de Buenos Aires, Monte Hermoso continúa en expansión.

Desde el sector inmobiliario local señalaron que desde julio reciben consultas para alquileres, especialmente para fin de año, enero y febrero. Las propiedades más solicitadas son las ubicadas frente al mar, particularmente semipisos.

También hay demanda en barrios como Las Dunas, Monte Hermoso del Este, Pinar del Golf y el balneario Sauce Grande, que se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad y ha visto nuevas inversiones y construcciones en complejos de cabañas frente al mar.

turismo

Este año se inauguró un nuevo camino de cintura asfaltado que conecta Monte Hermoso con Sauce Grande, una obra significativa para la zona que facilita la circulación tanto para los residentes permanentes como para fomentar el turismo en la región.

El incremento en los precios de alquiler para este año es de aproximadamente el 100% en comparación con el año anterior. Por ejemplo, el costo diario de un semipiso de lujo frente al mar para cinco personas es de US$ 150 para la primera quincena de enero y USD 180 para la segunda quincena

Para un departamento estándar ubicado a dos o tres cuadras del mar para 4 personas, el precio es de $30.000 por día, y para una casa para 6 o 7 personas en el barrio Las Dunas, oscila entre $65.000 y $70.000 diarios. JC/PT NA