El juez federal Ernesto Kreplak ordenó 12 allanamientos simultáneos en el marco de una denuncia formulada por la Dirección General de Aduanas (DGA) contra una empresa por presunta sobrefacturación en la importación de 10.745.000 guantes de látex.

La DGA informó hoy que "mediante una maniobra de triangulación financiera, la firma Guedula se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central en forma indebida".

La causa, que se tramita en la Secretaría 8 del Juzgado en lo Penal y Correccional Federal Número 3 de La Plata, "está investigando la ruta del dinero para determinar si el desvío de los fondos obtenidos mediante la maniobra irregular terminó en inversiones inmobiliarias de lujo en Uruguay", señaló la Aduana en un comunicado.

La DGA denunció que la mercadería -que se encuentra en un depósito de la Zona Franca La Plata- había sido declarada a un valor llamativamente elevado al momento de su importación.

Al respecto, señaló que "mientras que el precio unitario que figura en la operación es de US$ 0,51 (US$ 51 por caja de 100 unidades) el organismo estima que el valor razonable - en base a estudios de valor y antecedentes - es más cercano a los US$ 0,085 (US$ 8,5 por caja de 100 unidades)", lo que supone "una sobrefacturación del 600%".

"La maniobra fue especialmente grave dado que se aprovechó de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes de uso médico del pago de derechos de importación", precisó el organismo.

El director general de Aduanas, Guillermo Michel, manifestó que se deben "cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera".

Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil.

A su vez, los giros al exterior se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.

En el marco de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de US$ 1.700.000 en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de US$ 6,2 millones.

La Aduana solicitó a la justicia que, a través de la UIF (Unidad de Información Financiera), se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo). (Télam)