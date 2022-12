El Gobierno alemán planea emitir un nivel récord de deuda pública el año próximo, con el objetivo de financiar medidas destinadas a empresas y hogares para enfrentar la crisis energética.

El endeudamiento se disparará de US$ 449.000 millones a US$ 573.000 millones en el año entrante, de acuerdo con el plan publicado por la Agencia Financiera de Alemania y difundido por la agencia Bloomberg.

Los créditos se utilizarán para financiar medidas de asistencia y subsidios a hogares y empresas, que enfrentan una fuerte suba en el costo de la electricidad desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Entre los planes de Berlín se encuentra la aplicación de un tope en las facturas energéticas, las cuales tendrán un máximo de 12 centavos de euro por kilovatio horario, cubriendo el 80% del consumo de los hogares.

Además, con el fin de reducir su dependencia de las importaciones desde Rusia, Alemania recurrió a múltiples contratos para recibir gas a través de buques de Gas Natural Licuado (GNL) desde países como Qatar o Emiratos Árabes Unidos.

La principal potencia europea tendrá un 2023 dificultoso de la mano de la inflación y los problemas en su industria, especialmente en los próximos meses invernales.

De acuerdo con estimaciones del Instituto de Investigaciones Económicas de Múnich (IFO), Alemania entrará en recesión el año próximo, aunque de forma más leve de la prevista, con una contracción de sólo 0,1% en comparación con el 0,3% que preveía anteriormente.

Por otro lado, la inflación, si bien en noviembre se moderó del pico de 11,6% anual de octubre a 11,3%, quintuplica las metas del Banco Central Europeo (BCE).

Según se precisó, US$ 274.000 millones de la deuda prevista para 2023 se emitirán bajo la forma de bonos federales, mientras que US$ 257.000 millones se venderán en el mercado monetario, US$ 8.500 millones en bonos vinculados con la inflación y US$ 18.000 en bonos verdes. (Télam)