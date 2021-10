El presidente Alberto Fernández remarcó hoy la necesidad de generar trabajo "por sobre todas las cosas" para "salir de una economía de especulación a otra que produce".

Durante su exposición en el acto de cierre de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el jefe del Estado sostuvo: "Le digo que sí al trabajo y no al desempleo. Pido que unamos fuerzas. Decirle sí al que invierte y no al que especula. Sí a la Argentina que nos merecemos y no a la que tanto dolores nos trajo".

(Télam)