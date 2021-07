El presidente Alberto Fernández desestimó hoy las críticas de la oposición macrista en las actuales tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al resaltar que quieren explicarle cómo negociar luego de haber endeudado el país cuando gobernaba.

“Los que hace dos años nos endeudaron con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$ 57 mil millones, ahora me quieren explicar cómo debo negociar” con el organismo, relevó el mandatario al encabezar un acto de entrega de viviendas y créditos para la construcción en el partido bonaerense de Merlo.

“Cuando asumimos tuvimos que resolver primero el problema con los acreedores privados porque nos habían dejado una deuda cercana a los US$ 70 mil millones y negociamos con firmeza y logramos que al cabo de diez años la Argentina se ahorre más de US$ 30 mil millones”, dijo el presidente al criticar al gobierno de Mauricio Macri.

Respecto a las actuales tratativas con el organismo multilateral para renegociar la deuda contraída en 2018 con el organismo multilateral, el jefe del Estado señaló que “en el año 2015 (cuando asumió Mauricio Macri como presidente) el FMI no era un problema".

MIRÁ TAMBIÉN Destacan inversiones nacionales en Santa Fe por más de $65 mil millones en obras públicas

"Sin embargo (en 2018), en un minuto y medio nos anunciaron que nos endeudaban por US$ 57 mil millones y después, en una velada memorable, nos recomendaron que nos enamoráramos de Christine Lagarde", la extitular del FMI, advirtió.

En ese sentido, Fernández dijo que el endeudamiento con el Fondo Monetario significó “25 mil pymes cerradas, pérdida de trabajo, pobreza, hambre, postergaciones, que no se terminen las casas y las rutas. Esto pasó hace dos años, no hace cincuenta”.

“En lo que queda de este año tenemos que hacer frente a una deuda de US$ 5 mil millones que contrajeron los que ahora me dicen cómo tengo que negociar. Digo todas estas cosas sólo para convocarlos a la épica del día después porque estamos vacunando a todos y a todas” y “necesito que me ayuden a construir un país con oportunidades para todos”, concluyó el presidente.

El jefe del Estado estuvo acompañado en el acto por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, Jorge Ferraresi; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; y los flamantes candidatos a diputados Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. (Télam)